Согласно решению правительства, полицейские смогут заменить дубинки электрошокерами. Для того, чтобы проверить работу этого оружия, руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков испытал действие электрошокера Taser на себе.

Нелетальное оружие является медицински сертифицированным. Об этом рассказал глава МВД Арсен Аваков на своей странице в твиттере.

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"Оружие обездвиживает правонарушителя, но не наносит опасных ранений. Неприятно, но эффективно и менее опасно", – заверил Аваков.

Жуков перед тем, как пройти эксперимент, отметил, что Taser используют полицейские в более чем сотне стран мира. Шокер одобрил и Минздрав Украины.

Как все происходило

Руководителю патрульной полиции выстрелили в спину 2 "гарпунами-электродами". Вследствие этого Жуков почувствовал судороги по всему телу. Сначала он не мог пошевелиться, а уже через несколько секунд снова встал на ноги.

Это было неприятно, но я цел и здоров. Мои мышцы максимально сократились, но я все время был в сознании и мог свободно дышать,

– рассказал Жуков.

Он добавил, что после шокера человек чувствует себя, как после изнурительной тренировки, а потому точно не готов вступать в драку.

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