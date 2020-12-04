"Нацкорпус" под офисом Президента требует увольнения Венедиктовой: фото
Под офисом Президента проходит акция "Национального корпуса", ее участники требуют увольнения генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Также участники акции призывают лишить занимаемых должностей главу Офиса Президента Андрея Ермака и его заместителя Олега Татарова.
Активисты пришли на Банковую с табличками, на которых изображено фото Венедиктовой и надписи с предложениями "решить вопрос за договорную цену", "спасти коррупционеров", "посадить националистов" и тому подобное. Об этом информирует пресс-служба "Нацкорпуса".
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Также организаторы акции напомнили, что во время предвыборной кампании президент Зеленский обещал отставку кому-либо из его окружения, если тот будет замечен в коррупции. Однако, по словам активистов, сейчас президент "системно покрывает коррупционеров из своей команды".
Акция "Нацкорпуса" / Фото пресс-службы
На днях произошло позорное событие – срыв задержания Олега Татарова по делу махинаций с квартирами для военнослужащих. Венедиктова в последний момент отстранила прокуроров, которые вели это дело, и назначила себя процессуальным руководителем. За все время работы генпрокурора не произошло ни одной посадки коррупционера, за решеткой оказываются только патриоты и националисты,
– говорилось в анонсе акции.
Название акции, организованной "Нацкорпусом", – "Коррупционеры из Офиса Президента – вне закона".
Активисты пришли с "табличками-объявлениями" / Фото пресс-службы
Требования активистов:
- уволить генпрокурора Ирину Венедиктову "за постоянное покрывательство коррупционеров";
- уволить с ОП и привлечь к ответственности Олега Татарова "за преследование участников Майдана и коррупционные схемы";
- уволить Андрея Ермака, который "организовал в ОП систему покрывания преступников и коррупционеров".
Свои требования они передали представителям ОП / Фото пресс-службы
Эти требования "Нацкорпус" передал представителям Офиса Президента.
Почему на Банковую пришли с протестами:
- СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что 2 декабря заместителю главы Офиса Президента Олегу Татарову должны были объявить подозрение в передаче взятки. В то же время детективы НАБУ заметили в реестре постановление о замене прокуроров.
- Это решение приняла сама Ирина Венедиктова. Генпрокурор также ввела в дело себя.
- По информации НАБУ, показания против Татарова якобы дал скандальный экс-нардеп-застройщик Максим Микитась. Он и сам проходит по коррупционному делу, но решил пойти на сделку со следствием и "сдал" Олега Татарова.
- Татаров якобы по просьбе застройщиков договорился о написании положительной экспертизы в пользу частной компании-застройщика. Он якобы был посредником в передаче взятки.
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