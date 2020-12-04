Под офисом Президента проходит акция "Национального корпуса", ее участники требуют увольнения генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Также участники акции призывают лишить занимаемых должностей главу Офиса Президента Андрея Ермака и его заместителя Олега Татарова.

Активисты пришли на Банковую с табличками, на которых изображено фото Венедиктовой и надписи с предложениями "решить вопрос за договорную цену", "спасти коррупционеров", "посадить националистов" и тому подобное. Об этом информирует пресс-служба "Нацкорпуса".

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Также организаторы акции напомнили, что во время предвыборной кампании президент Зеленский обещал отставку кому-либо из его окружения, если тот будет замечен в коррупции. Однако, по словам активистов, сейчас президент "системно покрывает коррупционеров из своей команды".



Акция "Нацкорпуса" / Фото пресс-службы

На днях произошло позорное событие – срыв задержания Олега Татарова по делу махинаций с квартирами для военнослужащих. Венедиктова в последний момент отстранила прокуроров, которые вели это дело, и назначила себя процессуальным руководителем. За все время работы генпрокурора не произошло ни одной посадки коррупционера, за решеткой оказываются только патриоты и националисты,

– говорилось в анонсе акции.

Название акции, организованной "Нацкорпусом", – "Коррупционеры из Офиса Президента – вне закона".



Активисты пришли с "табличками-объявлениями" / Фото пресс-службы

Требования активистов:

уволить генпрокурора Ирину Венедиктову "за постоянное покрывательство коррупционеров";

уволить с ОП и привлечь к ответственности Олега Татарова "за преследование участников Майдана и коррупционные схемы";

уволить Андрея Ермака, который "организовал в ОП систему покрывания преступников и коррупционеров".



Свои требования они передали представителям ОП / Фото пресс-службы

Эти требования "Нацкорпус" передал представителям Офиса Президента.

Почему на Банковую пришли с протестами: