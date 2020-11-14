Нацполиция получила более 16 тысяч жалоб на нарушения законодательства во время выборов
С начала избирательной кампании в Национальную полицию поступило 16 203 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства. Всего правоохранители составили 2 397 протоколов.
Речь идет о периоде с 5 сентября по 14 ноября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службеНацполиции.
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По информации полиции, в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения по 1093 уголовным производствам:
- 687 – открытых по фактам нарушения избирательного законодательства,
- 406 – связанных с избирательным процессом.
Чаще всего полицейские фиксировали случаи незаконной агитации, подкуп избирателей, а также фальсификацию избирательных бюллетеней.
Полиция получила уже более 16,2 тысячи обращений об избирательных нарушениях / Фото Нацполиции
Заметим, что 15 ноября состоится второй тур выборов депутатов и председателей сельских, поселковых и городских советов в 21 регионе Украины.
Повторное голосование на выборах городского головы состоится в таких городах:
- Сумы,
- Одесса,
- Херсон,
- Луцк;
- Краматорск (Донецкая область),
- Каменец-Подольский (Хмельницкая область);
- Украинка (Киевская область).
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