Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 10 декабря объявил предупреждение телеканалу "112 Украина" за показ российского мультика "Необыкновенное путешествие Серафимы".

Проверку инцидента объявляли еще в конце апреля. Дело в том, что мультик озвучивал актер, который внесен в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины, пишет 24 канал.

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Как отмечается в сообщении на сайте регулятора, по результатам внеплановой выездной проверки Национальный совет объявил лицензиату предупреждение из-за нарушения требований лицензии и действующего законодательства.

Производитель указанного анимационного фильма – Россия, компания "КиноАтис", фонд преподобного Серафима Саровского, режиссер – Сергей Антонов. Фильм озвучивался с участием российского актера Александра Михайлова (озвучивал роль главного героя), фамилия которого внесена в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности,

– говорится в сообщении.

Фильм не получал государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования. За его показ госрегулятор объявил телеканалу предупреждение и указал на недопустимость нарушений требований действующего законодательства в будущем.

Регулятор также объявил предупреждение телеканалу Z ZIK по результатам внеплановой проверки по факту неразмещения в эфире телеканала информации о дне памяти – 75 годовщине начала депортации украинцев с Лемковщины, Надсяння, Холмщины, Южного Подляшья, Любачивщины, Западной Бойковщины в 1944 – 1951 годах.

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