Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил провести внеплановую проверку телеканала "НАШ". Основанием для этого стал неоднозначный опрос о главе Кремля Владимире Путине. Он может вводить в заблуждение украинцев и создать иллюзию поддержки Владимира Путина в Украине.

Внеплановую выездную проверку назначили на заседании Нацсовета 8 октября. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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В чем заключается нарушение

25 сентября в эфире телеканала "НАШ" организовали интерактивное голосование. Вопрос заключался в том, "заслуживает ли Владимир Путин Нобелевскую премию мира?". Ответы "да" или "нет" зрители должны были предоставлять по разным номерам телефонов.

Однако после обнародования результатов телеканал "НАШ" не предоставил информации о количестве людей, принявших участие в опросе.

Таким образом, полученные результаты без уточнения сообщения об особенностях методики опроса могут ввести в заблуждение зрителей телеканала "НАШ", украинскую общественность относительно значительной поддержки населением Украины политики российского президента Путина,

– говорится в сообщении.

Что об этом говорит законодательство

Действующее законодательство Украины о телевидении и радиовещании запрещает разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

и ненависти. А также не допускает трансляции телепередач, изготовленных после 1 августа 1991 года, которые содержат популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, которые оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины.

В Национальном совете отметили, что опрос и публичное распространение его результатов создает положительный образ главы государства-агрессора.

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Заметим, что это уже не первый "зашквар" телеканала "НАШ". Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания уже обращал внимание на возмутительный ролик телеканала ко Дню Независимости. Он имел явные признаки дискриминации и разжигания вражды.

Антиукраинский ролик телеканала "НАШ" ко Дню Независимости: смотрите видео