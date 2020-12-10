Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала НАШ. Дело в том, что в эфире этого канала транслировали, а впоследствии и повторяли телепередачу, в которой звучала откровенная российская пропаганда.

Так, в шоу "Пятница. Вечер" 4 декабря через интернет-связь принял участие представитель так называемой "ЛНР" Родион Мирошник. 6 декабря эту передачу показали в повторе, пишет пресс-служба Нацсовета.

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В регуляторный орган по этому шоу обратилась Служба безопасности Украины, а также поступило обращение гражданина Петрова.

В студии присутствовали эксперты, политики, народные депутаты, которые обсуждали реализацию минских соглашений. В передаче Мирошник выразил противоправные утверждение относительно территориальной целостности Украины, пытался оправдать действия незаконных военных формирований и сепаратистские настроения населения ОРДЛО, обвинил Украину в "обстрелах" оккупированной территории,

– говорится в сообщении.

Также представитель боевиков высказывал российские взгляды, в частности о том, что Российская Федерация не является участником конфликта на Донбассе.

Следовательно, Нацсовет 10 декабря назначил проверку телеканала "НАШ". Она состоится в период с 24 декабря по 15 января.

Что известно о канале НАШ: