Транслировали встречу Медведчука с Путиным: Нацсовет проверит три телеканала
Национальный совет по вопросам телерадиовещания внепланово проверит сразу три украинских телеканала: NewsOne, "112 Украина" и ZIK. Все из-за того, что они транслировали недавнюю встречу нардепа Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным.
Встреча политиков транслировалась в эфирах этих телеканалов в период с 6 по 8 октября. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.
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В регуляторе отметили, что заявления, звучавшие в эфире украинских телеканалов, могут создать ложное впечатление у аудитории в позитивном отношении главы страны-агрессора к Украине и желании наладить отношения между странами.
Также в Нацсовете считают, что такие эфиры могут сформировать положительный образ главы государства-агрессора, создав этим угрозу национальным интересам и безопасности в информационном пространстве.
О чем говорили Медведчук и Путин: Главное
- Во время встречи с Медведчуком Путин заявил о готовности к "нормализации" отношений с Украиной.
- Глава Кремля подчеркнул, что готов сделать "все от него зависящее" для этого.
- Также Путин допустил возможность поставки в Украину российской вакцины от коронавируса.
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