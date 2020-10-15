Национальный совет по вопросам телерадиовещания внепланово проверит сразу три украинских телеканала: NewsOne, "112 Украина" и ZIK. Все из-за того, что они транслировали недавнюю встречу нардепа Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным.

Встреча политиков транслировалась в эфирах этих телеканалов в период с 6 по 8 октября. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

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В регуляторе отметили, что заявления, звучавшие в эфире украинских телеканалов, могут создать ложное впечатление у аудитории в позитивном отношении главы страны-агрессора к Украине и желании наладить отношения между странами.

Также в Нацсовете считают, что такие эфиры могут сформировать положительный образ главы государства-агрессора, создав этим угрозу национальным интересам и безопасности в информационном пространстве.

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Во время встречи с Медведчуком Путин заявил о готовности к "нормализации" отношений с Украиной.

Глава Кремля подчеркнул, что готов сделать "все от него зависящее" для этого.

Также Путин допустил возможность поставки в Украину российской вакцины от коронавируса.

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Обратите внимание! NewsOne принадлежит нардепу от "ОПЗЖ" и правой руке Виктора Медведчука Тарасу Козаку. Кроме этого, под контролем Медведчука находятся еще два телеканала – "112 Украина" и ZIK. Недавно Национальный совет по вопросам радиовещания и телевидения оштрафовал на 105 тысяч 625 гривен телеканал NewsOne. Произошло это из-за рассказа ведущего телеканала Руслана Коцаба о том, что войну на Донбассе якобы "развязала Украина".