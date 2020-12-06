Над Горловкой запустили украинский флаг: российские оккупанты расстреляли небо – видео
В День Вооруженных сил Украины 6 ноября над оккупированной Горловкой Донецкой области запустили огромный сине-желтый флаг. Оголтелые российские боевики начали стрелять в небо.
Украинский флаг прикрепили к сине-желтым шарикам. Об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский волонтер Влад Иванов.
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Сначала орки наблюдали за нашим флагом, потому что был приказ не стрелять, но потом нервы не выдержали и начали гасить в небо из всего оружия, которое у них было,
– написал Иванов.
К флагу активисты прикрепили 10 тысяч открыток с поздравлениями для украинских воинов.
Над Горловкой запустили украинский флаг: смотрите видео
Над Горловкой запустили украинский флаг / Фото Влада Иванова
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