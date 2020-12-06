В День Вооруженных сил Украины 6 ноября над оккупированной Горловкой Донецкой области запустили огромный сине-желтый флаг. Оголтелые российские боевики начали стрелять в небо.

Украинский флаг прикрепили к сине-желтым шарикам. Об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский волонтер Влад Иванов.

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Сначала орки наблюдали за нашим флагом, потому что был приказ не стрелять, но потом нервы не выдержали и начали гасить в небо из всего оружия, которое у них было,

– написал Иванов.

К флагу активисты прикрепили 10 тысяч открыток с поздравлениями для украинских воинов.

Обратите внимание! 6 декабря в Украине празднуют День Вооруженных сил Украины. Украинских защитников уже поздравили политики и общественные активисты. Подробнее читайте здесь.

Над Горловкой запустили украинский флаг: смотрите видео



Над Горловкой запустили украинский флаг / Фото Влада Иванова