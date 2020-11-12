Проблемы водных и рыбных ресурсов Украины надо решать настойчиво и последовательно. И в этом вопросе очень нужна поддержка государства.

Об этом в комментарии сайту 24 канала сказала кандидат биологических наук Юлия Куцоконь, ихтиолог украинской природоохранной группы (УПГ). Она назвала три самые серьезные проблемы внутренних вод Украины: гидростроительство, загрязнение воды промышленными и бытовыми стоками, занос чужеродных инвазивных видов.

К теме Бесценное богатство, которое не ценят: о состоянии природы в Украине

В первую очередь, надо отметить: относительно многих рек Украины мы даже не знаем актуальных перечней видов рыб, – говорит эксперт. – Потому что проводить мониторинговые исследования это дорого, долго и не всегда интересно с научной точки зрения. Здесь нужна поддержка государства, причем постоянная, чтобы мониторинговые исследования проводились с определенной периодичностью, и мы знали проблемы каждой из исследованных рек. Тем более, что уже принято постановление Кабмина от 19 сентября 2018 года №758 "Об утверждении Порядка осуществления государственного мониторинга вод".

Куцоконь считает, что проблему с гидростроительством на сегодня можно притормозить, не допустив построения еще большего количества ГЭС, в том числе и малых. "Они дают очень мало электроэнергии, – объясняет ихтиолог. – Зато одна плотина меняет течение реки, создает выше по руслу заиленный непроточный участок, способствует аккумуляции загрязнений. С другой стороны, есть практика сноса плотин и восстановления естественного русла рек. И в Украине также начато это направление. В частности, WWF-Украина и ННП "Верховинский" демонтируют небольшие плотины на горных водотоках".

Эксперт также подробно объяснила, как влияют на состояние водных и рыбных ресурсов Украины загрязнения и чужеродные виды рыб:

Загрязнение. Кроме большего соблюдения установленных норм очистки сбросов, умеренного использования удобрений и другой сельхозхимии, должны отметить, что реки, которые текут, а не стоят, как каскад прудов или водохранилищ, имеют большую способность к самоочищению. Для некоторых регионов имеет значение также экообразование туристов и местного населения, поскольку, например, в Карпатах популярные маршруты часто загрязнены твердыми отходами, которые попадают в реки. Даже стал популярным интернет-мем о реках, которые текут в страны ЕС - "твой мусор в ЕС, а ты еще нет".

Чужеродные виды. Необходимо проводить опять же мониторинг, что позволит быстро реагировать на появление особо опасных инвазивных видов, по возможности ограничивать их дальнейшее распространение. Также необходим больший контроль за рыбоводными предприятиями и частными инициативами: не допускать зарыбления загрязненным инвазивными видами посадочным материалом, предотвращать попадание чужеродных видов-объектов рыборазведения в природные водоемы. И, конечно, осторожно относиться к идеям "улучшения" водоемов новыми привлекательными рыбами. Например, форелеокунь опасны для водоемов Украины из-за хищничества, заноса болезней и паразитов, однако есть планы зарыбления им водоемов из-за привлекательности для рыбаков-любителей.

В Законе Украины "Об аквакультуре" (2013 год) уже есть понятие о "чужеродных" и "неместные" виды гидробионтов и понятие "закрытые условия аквакультуры". Установлены требования по выращиванию чужеродных видов с целью недопущения их проникновения в природную среду.

Резюме от кандидата биологических наук Юлии Куцоконь:

Итак, по многим вопросам мы имеем и определенные наработки, и определенную законодательную базу, однако есть проблема в невыполнении этих требований. С другой стороны, надо менять и общественное мнение, что выбросить мусор в воду, сделать на реке пруд, зарыбить дешевым посадочным материалом какого-то карася (с примесью чебачка Амурского и ротаня-головешки) может быть не менее вредно, чем например, браконьерить дедовскими орудиями (привожу именно этот пример не потому, что поддерживаю такую деятельность, а из-за имеющегося осуждения такой деятельности в обществе).

Кроме того, все мы сталкиваемся с глобальным потеплением, что проявляется в меньшем количестве осадков и соответственно водообеспечении рек. Если воды мало, то сколько прудов не строй, не поможет, к сожалению. Не существует быстрого решения сложных проблем.

Подробнее о проблемах водных и рыбных ресурсов Украины читайте в статье 24 канала "Не существует быстрого решения сложных проблем".