Министр культуры Александр Ткаченко предложил двухнедельный локдаун на новогодние праздники. По его мнению, прогнозируемый полномасштабный карантин – лучше длительной неопределенности.

В любом случае для бизнеса необходимо четкое планирование. Об этом в эфире 24 канала сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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Предприниматели должны получить прибыль

Нардеп подтвердила, что соглашается с министром культуры о принятии двухнедельного локдауна. Ведь длительного жестокого карантина Украина на выдержит.

Нужно дать предпринимателям возможность получить в декабре хоть какую-то прибыль, но это нужно делать с соблюдением карантинных норм,

– отметила Кравчук.

По ее мнению, есть смысл в том, чтобы следующие суббота и воскресенье были последними в карантине выходного дня. Однозначно бизнесу требуется время в декабре, чтобы в предпраздничный период была возможность получить прибыль. Ведь это время очень важно для сферы услуг.

Заметим! Александр Ткаченко предложил отказаться от массовых мероприятий на Рождество и Новый год и встретить праздники в режиме онлайн, например, в зуме.

Она добавила: "Лучше было внедрить в ноябре полный локдаун. Бизнес 2 или 3 недели не работал бы, но потом вернулся бы к работе".

Предприниматели получат компенсацию

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" отметила, что очевидно, что предприниматели, которые пострадали от карантина выходного дня, получат компенсацию по законопроекту, который появится в Верховной Раде. Он должен к новому году принять такие основные решения:

принять бюджет;

принять закон о выплатах тем, кто потерял работу;

принять ряд законов относительно ФЛП и конституционного кризиса.

Карантин в Украине / Инфографика 24 канала