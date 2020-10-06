Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может делать определенные выводы относительно отравления российского оппозиционера Алексея Навального, пока не будет иметь определенных доказательств и деталей произошедшего.

Это Владимир Зеленский сказал в интервью европейскому изданию Politico Europe. Он пояснил, что весь мир очень внимательно следит за деталями и результатами расследования трагедии с Навальным. Их должна опубликовать Германия.

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По его словам, только после того, как эти детали расследования опубликуют, можно будет сделать выводы.

Мы должны это увидеть. Мы – как общество, вы – как журналист, я – просто как человек, даже не как президент. Чтобы делать те или иные выводы в отношении господина Навального – нам необходимы детали,

– подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что любая политика в таких сложных вопросах направлена на угрозу людям в этой политике. "Я уверен, что все лидеры должны объединяться в высказываниях, санкционной политике и сделать все, чтобы не допустить продолжения такой трагической, сложной политики", – подытожил Зеленский.

Отравление Навального: главное

Трагедия произошла 20 августа 2020 года. Тогда Навальный летел из Томска в Москву. Политику стало плохо во время рейса.

Из-за плохого состояния здоровья политика самолет экстренно остановили в Омске. Жена Навального требовала, чтобы ее мужа лечили в немецкой клинике. Однако изначально Россия не давала разрешение на перевозку Навального.

Потом все же разрешили политика перевезти, его спасали в немецкой клинике "Шарите". Долгое время Навальный был в коме.

Результаты экспертиз показали, что Навального отравили нервно-паралитическим оружием из семьи химического оружия "Новичок".

Навальный вышел из комы в сентябре. Сейчас его самочувствие улучшается. В интервью журналисту Юрию Дудю он рассказал о самочувствии после отравления. По его словам, понимал, что умирает.

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