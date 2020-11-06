17 декабря 1903 года американский авиаконструктор Орвилл Райт совершил первый в мире полет на самолете, который сконструировал вместе со своим братом Уилбером. С тех пор самолеты выглядят совсем иначе. Но даже сегодня к пилотам возникает немало вопросов.

Журналисты 24 канала в рубрике утреннего шоу "Что спросить" выбрали наиболее волнующие и сложные вопросы, которые интересуют каждого, и задали их капитану воздушного судна Юрию Губрию.

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Почему вы решили стать пилотом

У меня очень просто история. У меня родители в авиации. Папа также летчик, мама работала в офисе, в одной из авиакомпаний. Соответственно я всегда рос в этой авиационной атмосфере. Знал, что происходит за кулисами и поэтому это наверняка любовь длиною в жизнь.

Я выпускник Кировоградской летной академии, в 2012 году я ее закончил и с этого времени работаю пилотом.

Что надо уметь, чтобы стать пилотом

Во-первых, надо иметь здоровье. Авиация требует специфическую медицинскую комиссию, которую надо проходить раз в год. И соответственно надо иметь здоровье для того, чтобы ее проходить.

Во-вторых, надо быть влюбленным в эту работу. Ведь те, кто это не любят и идут туда не по зову души, а по каким-то другим причинам, в конце концов, как мой опыт подсказывает, они не становятся хорошими профессионалами.

Боятся ли пилоты летать

Конечно, нет. В целом страх – это неизвестность. А учитывая, что мы долго учимся, постоянно работаем, то мы знаем каждый этап полета и все риски, которые нас ждут. Соответственно, нечего бояться, потому что все надо предусмотреть.



Юрий Губрий / Фото 24 канала

Может ли человек без навыков посадить самолет

Нет, не может. Это сложный комплексный механизм – самолет сам по себе. И не зря люди учатся достаточно долго, чтобы научиться им управлять как физически, так и умственно. Поэтому обычный человек вряд ли сможет это сделать.

Турбулентность – это не страшно?

Воздушная масса, в которой самолет движется, не всегда является спокойной. Время от времени там бывают вихри, воздух закручивается и самолет, попадая туда, начинает немного трясти, есть ощущение будто ямы на дороге. Здесь ничего страшного или непредсказуемого нет.

С чем опасно столкнуться в небе – молния, птицы или град?

Я думаю, что молния – это совсем не опасно, бывали ситуации, когда попадает молния в самолет. Очень мала вероятность того, что она приведет к каким-то серьезным повреждениям. В град вообще летать запрещено. Были с птицами случаи и также есть рекомендации для того, чтобы избегать попадания птиц. Как правило, они могут попасть куда угодно.

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Спят ли пилоты за штурвалом

Вообще есть возможность отдохнуть за штурвалом. Вылетают 2 пилота и есть процедура, что один из пилотов может закрыть глаза. Это происходит только на эшелоне, когда нет большого объема работы. То есть, если все монотонно, спокойно и мы знаем, что впереди нет причины, чтобы этот объем работы увеличился, то можно отдохнуть. Но этот отдых очень условный, на самом деле.

Действительно ли пассажиры должны выключать мобильные телефоны

Вообще, если 1 или 2 телефона включены, то не влияет. Но если их будет 200, то просто это огромный объем сигнала, который может действительно влиять на некоторые радиоприборы, сигнал будет искривляться и надежность показаний может упасть.

Надо ли аплодировать пилотам

Мне лично и многим моим коллегам аплодировать не нужно. Гораздо лучше, выходя из самолета, сказать бортпроводникам, чтобы они передали пилотам благодарность за мягкую посадку или наоборот сказать о жесткой посадке. Как по мне, учитывая, что сам полет для некоторых пассажиров может быть стрессом, то аплодисменты – это такое выражение эмоций от этого стресса – все, наконец, мы на земле, хух.

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