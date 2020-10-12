Зеленский дал генеральному прокурору Ирине Венедиктовой время до конца 2020 года, чтобы та показала результат – шаги в сторону "посадок" коррупционеров. Народный депутат Виктор Чумак, который был заместителем генпрокурора Рябошапки, сказал, что президент действительно может "принести в жертву" Венедиктову.

В партии "Слуга народа" нет понимания того, что и как должно работать в государстве. Об этом Чумак сообщил в эфире 24 канала.

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Кадровая деменция

По словам эксперта, говорить о том, что со сменой прокурора смогут появиться какие-то посадки – нет смысла. Они появятся тогда:

когда будут объективные обстоятельства;

когда прокурор не будет вмешиваться в работу антикоррупционных органов.

Виктор Чумак отметил, что в "Слуге народа" – не кадровый голод, а кадровая деменция. Ведь там нет понимания, что и как должно работать ни в правоохранительной системе, ни в государстве в целом.

Поскольку у Зеленского падают рейтинги, Венедиктову могут принести в жертву. Это сделают, чтобы показать видимость работы,

– подтвердил нардеп.

По его словам, надо менять систему, а не фамилию генпрокурора. На место Венедиктовой можно поставить любого, но не факт, что это заработает. Дело не в фамилиях, а в том, что именно требовать от кандидатов и кого вообще назначать.

Чистка прокуратуры

Чумак отметил, что прокуратура не нуждается в изменениях. Ее надо снести и на том месте построить что-то новое.

"Изменениями там ничего не сделаешь, уже пробовали. Мы с Рябошапкой уволили почти 50% прокуроров за полгода. Люди-носители ценностей и принципов, по которым работает прокуратура. Если они имеют ценности и принципы, которые были у них еще при Порошенко и Януковиче, то что вы хотите? Чтобы они сами на себя писали донос?", – сказал нардеп.

Эти люди и не будут давать результата, ведь они являются частью системы, которую вы хотите побороть. Не борются пчелы против меда,

– отметил бывший заместитель генпрокурора Рябошапки.

Также он добавил, что чистку прокуратуры уже начали и надеются закончить ее через 1 – 1,2 года. После этого прокуратура заработает по-новому.