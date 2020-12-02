Обыски у функционеров одного из благотворительных фондов на Закарпатье не является поводом для развертывания миссии ОБСЕ. Однако если обсуждать проблемы в отношениях с Венгрией на уровне ОБСЕ, то обязательно нужно ставить вопрос о венгерском вмешательстве в избирательный процесс в Украине.

Ведь соответствующие действия являются нарушением стандартов поведения дипломатов и нормальных взаимоотношений между соседними странами. Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Владимир Фесенко.

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По словам Владимира Фесенко, правоохранительные органы каждой страны имеют право делать обыски в случае возникновения подозрений о нарушениях закона. Обыски могут касаться и организаций, представляющих интересы нацменьшинств, сказал он.

Принимая во внимание то, что говорится о регионе и организации, в отношении которых есть вопросы – такие расследования необходимы, нарушения закона нет, отметил политолог. Он добавил, что в дальнейшем надо оценивать, насколько правомерны действия СБУ и прокуратуры.

Скандал об угрозах венграм Закарпатья

Ситуация с угрозами венграм Закарпатья достаточно серьезна, подчеркнул политолог. В то же время то, что на видео показан "Правый сектор" – опосредованный признак того, что это делают россияне, то есть Украину пытаются дестабилизировать с 2 сторон, сказал он.

"С одной стороны провоцируют конфликты с Венгрией, а с другой стороны – Россия. Необходимо действовать последовательно в рамках и отправлять жесткие сигналы Венгрии", – отметил политолог.

Он заверил, что сейчас Закарпатье должно быть среди приоритетов деятельности ведомственных органов и правоохранительных структур. Однако также нужны активные политические действия, чтобы постепенно проводить политику интеграции венгерских общин и соответствующей местности в украинское общество, сказал Фесенко.

Венгерский гимн после присяги

По мнению политолога, абсолютно ненормально то, когда гимн соседнего государства выполняют депутаты в начале сессии. Это хоть и не прямое, но нарушение суверенитета.

Инцидент заслуживает реагирования, в том числе и политических собеседований с руководством и депутатами этой ОТО. А также – с руководством различных организаций, представляющих венгерское меньшинство на Закарпатье,

– заявил Фесенко.

То, что происходит последние годы на Закарпатье, это попытка правительства Венгрии создать неформальный протекторат, автономию под своим контролем, сказал политический эксперт. По его словам, Венгрия берет контроль над местностями и старается как можно больше уменьшить влияние украинского государства на соответствующие территории.

"Это потенциальный риск для суверенитета нашей страны. Этим нужно заниматься, чтобы потом не возникло таких проблем, как в Крыму или на Донбассе", – отметил Владимир Фесенко. Он добавил, что 30 лет соответствующей проблемой не занимались, поэтому сейчас надо выстраивать долгосрочную политику, в частности:

обязательно настаивать на том, чтобы изучали украинский язык как государственный,

выстраивать коммуникацию с представителями венгерской общины и привлекать их к сотрудничеству.

Венгерский гимн на Закарпатье: коротко