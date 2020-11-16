По мнению президента Зеленского, карантин выходного дня – это правильный шаг. Однако нужно усовершенствовать программы экономической помощи.

Нужно усовершенствовать программы экономической помощи предпринимателям, работникам, потерявшим работу и одиноким людям. Об этом Зеленский заявил на селекторном совещании по предотвращению распространения COVID-19, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Считаю, что Украина сделала правильный шаг... ВОЗ сообщила, что на выходных фиксируют наибольшее количество новых случаев заражения. В то же время надо восстановить и усовершенствовать все программы экономической помощи,

– подчеркнул президент.

На совещании отметили, что активность людей в крупных городах в субботу снизилась на 18,5%, а в воскресенье – на 27%.

Какие программы помощи разрабатывают в правительстве

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство подготовило дополнительные меры для поддержки бизнеса и людей, которые потеряли часть доходов из-за карантина выходного дня.

В частности, восстановят поддержку для малых предпринимателей с детьми, программу по частичной безработице, когда компенсируют часть зарплаты работника.

Также будут действовать "кредитные каникулы" для бизнеса.

Помимо этого, намерены усовершенствовать программы по страхованию медиков. Сейчас медик, который борется с COVID-19, приравнен к военнослужащему. Поэтому, кроме выплат в случае нетрудоспособности или смерти, в разных регионах отрабатывают программы помощи по болезни.

Карантин выходного дня: что известно

Карантин выходного дня в Украине ввели с 14 ноября. Он должен действовать в течение 3 недель. Ограничения предусматривают, что в выходные будут работать только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, готовящие еду на вынос.

Предприниматели устроили протесты против карантина выходного дня. Они предполагают, что такие ограничения могут уничтожить их бизнес.

Отметим, в парламенте уже зарегистрировали проект постановления об отмене карантина выходного дня.

Ограничение карантина / инфографика 24 канала