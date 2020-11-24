Надо ли Зеленскому говорить с Путиным: сколько украинцев против – опрос
Более 20% украинцев уверены, что прямой диалог президента Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина лишь навредит стране. Однако около 44% людей считают иначе.
Так, это может быть опасно для интересов Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.
Кстати Зеленский vs Путин: надо ли говорить с президентом России
Что думают украинцы о диалоге Зеленского с Путиным
- 20,2% опрошенных считают, что такой диалог вредит интересам Украины;
- 19,4% – что он не способствует прекращению войны, но не вредит;
- 44,8% – согласны с мнением Зеленского, что прямой диалог с Путиным – необходим.
Опрос по диалогу Зеленского с Путиным / Инфографика Центра Разумкова
Разговоры Зеленского с Путиным: коротко
- После того, как Зеленский стал президентом, он неоднократно общался по телефону с Путиным.
- В частности, Зеленский позвонил Путину в конце декабря 2019 года. Тогда обсудили договоренности нормандского саммита и обмен пленными.
- Кроме этого, разговор состоялся 26 июля. Главной темой был режим прекращения огня на Донбассе, который начал действовать с 27 июля. Правда, боевики нарушают его чуть ли не каждый день.
- Также президенты говорили 14 сентября о том, что якобы постановление Рады об отмене выборов на Донбассе противоречит минским договоренностям.
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