Более 20% украинцев уверены, что прямой диалог президента Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина лишь навредит стране. Однако около 44% людей считают иначе.

Так, это может быть опасно для интересов Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова. Кстати Зеленский vs Путин: надо ли говорить с президентом России Что думают украинцы о диалоге Зеленского с Путиным 20,2% опрошенных считают, что такой диалог вредит интересам Украины;

19,4% – что он не способствует прекращению войны, но не вредит;

44,8% – согласны с мнением Зеленского, что прямой диалог с Путиным – необходим.

Опрос по диалогу Зеленского с Путиным / Инфографика Центра Разумкова Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова 16 – 22 октября 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошен 2 021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%. Разговоры Зеленского с Путиным: коротко После того, как Зеленский стал президентом, он неоднократно общался по телефону с Путиным.

В частности, Зеленский позвонил Путину в конце декабря 2019 года. Тогда обсудили договоренности нормандского саммита и обмен пленными.

Кроме этого, разговор состоялся 26 июля. Главной темой был режим прекращения огня на Донбассе, который начал действовать с 27 июля. Правда, боевики нарушают его чуть ли не каждый день.

Также президенты говорили 14 сентября о том, что якобы постановление Рады об отмене выборов на Донбассе противоречит минским договоренностям.