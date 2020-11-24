Во французском городе Ланнион полиция арестовала пьяного мужчину из-за нарушения комендантского часа. Он подчеркнул правоохранителям – вышел из дома, чтобы "надрать кое-кому ж*пу".

Пьяного мужчину увидели на вокзале в ночь с 19 на 20 ноября. Об этом сообщает Ouest-France.

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Детали инцидента

Соответствующую отметку о причине нарушения комендантского часа полиция обнаружила во время проверки заявления мужчины. Речь идет о документе, который должен заполнить человек для объяснения относительно несоблюдения карантинных норм.

Однако сотрудники правоохранительных органов Ланниона решили, что причина не настолько важна, чтобы выходить на улицу. В конце концов мужчине придется заплатить штраф – 135 евро. Также он вынужден будет предстать перед судом, ведь во время задержания у него обнаружили нож.

Комендантский час во Франции: коротко

Во Франции 23 октября ввели режим комендантского часа для части населения страны. В то же время карантин в стране предусматривает разрешение выходить днем только на прогулку, в магазин и к врачу.

Для того, чтобы ночью выйти на улицу, гражданам Франции нужно заполнить письменное заявление на выход из дома. В соответствующем документе они должны указать свои данные и объяснить причину выхода.

Соответственно количество случаев заболевания коронавирусом по состоянию на 23 ноября снизилось до 4,5 тысяч человек. 7 ноября в стране было почти 87 тысячи случаев заражений.

Справка. По состоянию на 24 ноября 2020 года во Франции всего обнаружили 2 144 660 случаев COVID-19. Выздоровели 152 592 человека, смертельных случаев – 49 232.