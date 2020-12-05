Генеральный инспектор Пентагона заявляет, что в гражданской войне в Ливии активно участвуют российские наемники из ЧВК "Вагнера", которых финансирует ОАЭ.

Доклад генерального инспектора Пентагона по контртерроризму в Африке позволяет сделать вывод, что Объединенные Арабские Эмираты финансируют участие в ливийской войне россиян из ЧВК "Вагнера".

24 канал разбирался, зачем ОАЭ нанимали "вагнеровцев" и как это повлияет на войну в Ливии.

Война, Эмираты и наемники

Акция за остановку войны и против "Хафтара и наемников" / Фото: Al-Monitor

Издание Foreign Policy отмечает: США давно подозревали, что ОАЭ использует российские частные военные компании, чтобы скрыть собственную роль в войне в Ливии. Но доклад Пентагона – первое публичное заявление по этой теме. Война в Ливии продолжается с 2011 года и постепенно превратилась в прокси-конфликт, как в Сирии. Фактически, Ливия – это новая Сирия.

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Управление военной разведки оценило, что Объединенные Арабские Эмираты могут оказывать определенное финансирование для операций группы, – говорится в тексте доклада, который получило FP.

Военные чиновники совершенно открыто говорят: ЧВК "Вагнера" – дестабилизирующая сила в регионе, которая действует там с 2018 года. Ее главная цель, по их мнению – создание российского плацдарма на Средиземном море вместе с базами на побережье Сирии. Ранее Пентагон уже обвинил россиян в неизбирательном установлении вокруг столицы Триполи наземных мин. Таким образом, жизнь мирных жителей теперь под угрозой.

Считаю, что у разведки есть важная информация о поддержке ЧВК "Вагнера" со стороны ОАЭ, – сказал Foreign Policy Дуглас Уайз, бывший заместитель главы отдела разведки Пентагона. – Это хороший способ показать им, что мы знаем, лучше, чем дипломатическая нота или пресс-релиз.

Открытие, что кремлевские наемники, возможно, финансируются одним из ближайших союзников Америки, значительно осложнит отношения между США и ОАЭ. К тому же, Эмираты планируют закупать у Штатов оружие на 23 миллиарда долларов, включая истребители F-35. Комитет Сената по международным делам провел закрытое заседание по этому поводу.

Теперь возле берегов НАТО всегда есть Россия. Частично это произошло из-за "друзей" Америки на Ближнем Востоке.

Карта конфликта в Ливии, желтым обозначены силы Хафтара / Карта: Africe Center of Strategic Studies

В целом, девять стран поддерживают одну из сторон конфликта. За восточное правительство генерала Хафтара заступились РФ, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, непублично – Франция и Италия. Вместе с тем западному правительству Национального Согласия помогают ООН, Турция, Катар. По обе стороны бьются и умирают до 10 тысяч наемников, в том числе – из Сирии.

Кто такие ЧВК "Вагнера"? Это группа из бывших военных, которая "дебютировала" в Украине в 2014 году. Основанная экс-офицером российской военной разведки подполковником запаса Дмитрием Уткиным (позывной "Вагнера"). Она обеспечивает консультацию, внутреннюю оборону, обучение территориальных сил и участие в боевых действиях. Имеет прочные связи с правительством России, часто работает вместе с ее спецслужбами и подразделениями.

Несмотря на формальную незаконность частных военных объединений, Кремль использовал "вагнеровцев" во всех последних конфликтах: Украина, Судан, Сирия, ЦАР и вот сейчас – Ливия. Также их видели в Мозамбике, Руанде, на Мадагаскаре.

"Они никогда не были очень успешными, за исключением разве что Крыма, который их не звал. Они также вписываются в так называемую доктрину Герасимова, заполняя "серую зону" между войной и миром", – объяснил для Business Insider Ахмед Хасан, гендиректор Grey Dynamics, разведывательного консалтинга.

Хасан сказал:

"Вагнера" – инструмент, которым РФ продвигает свои амбиции. Им в основном пользуются авторитарные режимы.

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Эту компанию связывают с одним из ближайших друзей Путина – Евгением Пригожиным. В Госдепе их один раз назвали "суррогатом Минобороны РФ". В последнее время, основной способ для ЧВК заработать – иностранные контракты.

ОАЭ – главный военный "друг" Хафтара на полях боя Ливии. Но к ним приковано гораздо меньше внимания чем к той же России. Так сложилось из-за очень активного лоббирования положительного имиджа со стороны ОАЭ в Вашингтоне.

"В ОАЭ были свои счеты с ливийским режимом Каддафи. Благодаря этому, в 2011 году эмиратцы реализовали значительную часть своих планов после того, как полковника убили в Сирте, а Джамахирии исчезла, как политическая реальность. Текущее противостояние с турками и катарцами для ОАЭ это больше инструмент силовой балансировки в регионе Ближнего Востока/Северной Африки ", – объяснил в комментарии 24 каналу кандидат политических наук Александр Мишин.

За помощь в "максимальном давлении" на Иран нынешняя администрация президента Трампа закрывает глаза на другие вооруженные активности "шейхов". Также большую роль играет подписанное мирное соглашение с Израилем – редкая внешнеполитическая победа, одна из немногих за 4 года. В целом же, Белый Дом редко критиковал аравийские монархии, несмотря на развязанную войну в Йемене и нарушения прав человека. Трамп даже говорил, что у США "нет интересов в Ливии".

Александр Мишин объяснил, как такая ситуация могла произойти:

Администрация Трампа уделяла ливийской проблематике меньшее внимание, чем его предшественники. Но в Вашингтоне прекрасно понимали – во внутреннем ливийском противостоянии ОАЭ выступают на стороне сил, противодействующих Правительству национального согласия (ПНС). Конфликт в Ливии протекал в формате войны двух ситуативных коалиций. При этом Россия и ОАЭ оказались в рядах одной коалиции, которая поддерживала Хафтара, из-за совпадения их интересов.

Армия ОАЭ в Ливии: под российской маскировкой

Союз с Россией позволяет ОАЭ скрывать свое прямое участие в войне в Ливии / Фото: emiratesleaks.com

Россия считает Эмираты своим ближайшим союзником в Персидском заливе. Более того, эмиратцы очень зависимы от российских наемников, и используют этих солдат, чтобы об их собственном участии узнало как можно меньше людей. Неудивительно, что две страны тесно сотрудничают.

В январе 2020 года, после того как Турция позволила своей действующей армии воевать бок о бок с боевиками и наемниками, резко увеличился воздушный трафик в Ливию со стороны РФ и ОАЭ.

"Американцы, конечно, знали, что часть миссии "вагнеровцев" в Ливии была, вероятно, оплачена Абу-Даби", – сказал Foreign Policy Джабель Хашрауи, старший научный сотрудник Глобальной инициативы против транснациональной организованной преступности. А издание Middle East Eye говорит об "авиаударах и материально-технической поддержке" в пользу Хафтара.

Следует отметить, что долгое время эмиратцы гнули свою линию, и у них существовали противоречия с Москвой. Но после активизации турецкой поддержки силам ПНС с конца 2019 года баланс силы сместился. ОАЭ начали постепенный выход из конфликта, передавая часть своих позиций россиянам. Не желая напрямую участвовать в ливийском кризисе, эмиратцы использовали инструменты гибридного противостояния, в том числе наемников, – объяснил Александр Мишин.

Туда, а также в Египет прибывали грузовые самолеты. Скорее всего, грузом были боеприпасы и оружие. Эмираты также отдали россиянам базу Аль-гадим, которую до того использовали сами. Но когда РФ развернула там несколько истребителей 4-го поколения МиГ-29 и Су-24, в Пентагоне и ООН кое-что заметили. А именно – нарушение эмбарго на поставку вооружения в Ливию. Поскольку вооружение в армии Хафтара в основном советское, то естественно, что россияне справятся с ним значительно лучше. Местным военным кадрам, отметил аналитик, не хватало опыта.

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Между "Вагнером" и Эмиратами есть координация на поле боя, но финансирование – это еще один пункт обвинения, – подчеркнул Фредерик Вери из Фонда Карнеги.

В докладе USAFRICOM (Африканское командование Минобороны США – Прим. 24) сказано, что до 30 сентября, "на земле" в Ливии было до 2000 российских наемников в рядах ЛНА – Ливийской Национальной Армии Халифы Хафтара. Еще столько же бойцов из Сирии.

Их последней – и неудачной – операцией была попытка захватить столицу западного правительства Триполи. Совет Нацсогласия выстоял благодаря поддержке Турции. Высший государственный совет призвал Фаиза-аль-Сарраджа – премьер-министра Ливии – разорвать связи с ОАЭ.

Россияне были снайперами, руководили огнем артиллерии, закладывали мины в жилых районах, – говорит отчет военных США.

Теперь силы ЧВК сосредоточены вокруг родного города Каддафи – Сирта и авиабазы ​​Аль-Джуфра. Это один из последних крупных городов, который еще удерживает Хафтар. Битва за эти локации прогнозируется одной из решающих за всю войну в Ливии.

В целом, "для ОАЭ это было плохое решение. Как показали события битвы в районе Триполи в апреле-июне 2020 года ставка на "вагнеровцев" себя не оправдала".

Неудачи ЧВК "Вагнера" связывают с тем, что эта наемническая структура после катастрофы под Хашамом, что имела место в Сирии в феврале 2018 года, существенно деградировала. Также в середине российских силовиков обострилась конкуренция, и ЧВК "Вагнера" потеряла железное прикрытие в Кремле.

Сотрудничество с российскими структурами, если оно имело место, действительно усилит подозрения относительно надежности ОАЭ, как партнера США, – признает Александр Мишин.

Но эмиратское руководство достаточно мудрое и имеет некоторые запасные балансирующие инструменты, чтобы скорректировать ситуацию в свою пользу. Новая американская администрация Джо Байдена заинтересована в продолжении партнерства в сфере военной техники из ОАЭ.

Конкретная сделка по продаже истребителей F-35 и БПЛА MQ-9B Reaper может быть заторможена, но говорить, что она провалится преждевременно. Просто цена вопроса может измениться.