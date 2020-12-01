Наезд на людей в немецком Трире: водитель был пьян, однако он не террорист
У мужчины, который 1 декабря наехал на людей в Трире, в Германии, не было террористического мотива. На момент инцидента он был пьян. Также у него, вероятно, проблемы с психикой.
Новые детали о наезде на людей в Трире сообщил прокурор Петер Фритцен, пишет Focus.de.
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По его словам, задержанный 51-летний мужчина не имел судимости.
Также нет никаких указаний на какие-то террористические, политические или религиозные мотивы,
– отметил Фритцен.
Мужчина, совершивший наезд, проживал в пригороде Трира. Однако в последнее время он жил в автомобиле. Знакомые мужчины рассказали, что дом родителей он продал, а на вырученные деньги купил внедорожник, а также ежедневно выпивал.
Однако по информации следствия, автомобиль ему подарили.
Также Фритцен сообщил, что на момент задержания сразу после наезда уровень алкоголя в крови виновника аварии составил 1,4 промилле. Кроме того, прокурор заявил, что, вероятно, у мужчины проблемы с психикой.
По предварительной информации, ранее он проходил осмотр у психиатра. Однако эти данные еще нуждаются в уточнении.
Наезд на людей в Трире: что известно
- В немецком Трире 1 декабря внедорожник Range Rove въехал в пешеходную зону.
- В результате по меньшей мере 30 человек пострадали, 4 – погибли. Среди жертв есть и ребенок.
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