У мужчины, который 1 декабря наехал на людей в Трире, в Германии, не было террористического мотива. На момент инцидента он был пьян. Также у него, вероятно, проблемы с психикой.

Новые детали о наезде на людей в Трире сообщил прокурор Петер Фритцен, пишет Focus.de.

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По его словам, задержанный 51-летний мужчина не имел судимости.

Также нет никаких указаний на какие-то террористические, политические или религиозные мотивы,

– отметил Фритцен.

Мужчина, совершивший наезд, проживал в пригороде Трира. Однако в последнее время он жил в автомобиле. Знакомые мужчины рассказали, что дом родителей он продал, а на вырученные деньги купил внедорожник, а также ежедневно выпивал.

Однако по информации следствия, автомобиль ему подарили.

Также Фритцен сообщил, что на момент задержания сразу после наезда уровень алкоголя в крови виновника аварии составил 1,4 промилле. Кроме того, прокурор заявил, что, вероятно, у мужчины проблемы с психикой.

По предварительной информации, ранее он проходил осмотр у психиатра. Однако эти данные еще нуждаются в уточнении.

Наезд на людей в Трире: что известно