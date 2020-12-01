В немецком Трире 1 декабря автомобиль въехал в группу пешеходов. Погибли 4 человек, еще около 30 пострадали. В МИД Украины проверяют, нет ли среди пострадавших украинцев.

Генконсульство – на связи с полицией Трира

Генконсульство Украины во Франкфурте-на-Майне находится в постоянном контакте с полицией Трира. Об этом сообщили в пресс-службе украинского министерства иностранных дел.

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Всех, кто владеет информацией о жуткой ДТП, просят обратиться в генконсульство или на горячую линию МИД.

Что известно о жуткой ДТП

Внедорожник въехал в пешеходную зону в Трире 1 декабря.

Жертвами наезда стали 4 человека, среди них – ребенок.

Около 30 человек получили повреждения.

Виновника наезда задержали. Он был в нетрезвом состоянии и, по предварительной информации, у него проблемы с психикой.

Человек в последнее время жил в машине и посещал психиатра.

Смотрите на карте, где находится город Трир: