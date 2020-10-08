Отопительный сезон остается под угрозой в полсотни городов и поселков. В "Нафтогазе" говорят, что 73 предприятия теплоэнергетики не погасили задолженность перед поставщиками.

Проблема с задолженностью есть и у столичных предприятий

В частности, остаться без тепла может и Киев, ведь в столице критическая задолженность сразу в 5 предприятий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".

К теме Отопительный сезон в Киеве 2020: готова ли столица к осенне-зимнему периоду

В населенных пунктах каких регионов отопительный сезон может не начаться вовремя:

Винницкой,

Днепропетровской,

Донецкой,

Житомирской,

Запорожской,

Ивано-Франковской,

Киевской,

Кировоградской,

Луганской,

Львовской,

Одесской,

Полтавской,

Ровненской,

Сумской,

Харьковской,

Херсонской,

Хмельницкой,

Черкасской,

Черновицкой

и Черниговской областей.

За неделю с долгами расплатились 11 предприятий

В "Нафтогазе" отмечают: уплата задолженности медленно, но все же продвигается. За прошедшую неделю рассчитались с долгами 11 предприятий. Поэтому проблему с отоплением частично или полностью решили в Харькове, Днепре, Кривом Роге, Богуславе, Ирпене, Чернобыле, Червонограде, Одессе, Полтаве, Кочетке.

С полным перечнем предприятий-должников можно ознакомиться здесь.

Отметим, что ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что Украина на 90% готова к старту нового осенне-зимнего периода. Так, отопительный сезон для украинцев должен начаться вовремя.