В "Нафтогазе" говорят о проблемах с отопительным сезоном в 50 населенных пунктах
Отопительный сезон остается под угрозой в полсотни городов и поселков. В "Нафтогазе" говорят, что 73 предприятия теплоэнергетики не погасили задолженность перед поставщиками.
Проблема с задолженностью есть и у столичных предприятий
В частности, остаться без тепла может и Киев, ведь в столице критическая задолженность сразу в 5 предприятий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".
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В населенных пунктах каких регионов отопительный сезон может не начаться вовремя:
- Винницкой,
- Днепропетровской,
- Донецкой,
- Житомирской,
- Запорожской,
- Ивано-Франковской,
- Киевской,
- Кировоградской,
- Луганской,
- Львовской,
- Одесской,
- Полтавской,
- Ровненской,
- Сумской,
- Харьковской,
- Херсонской,
- Хмельницкой,
- Черкасской,
- Черновицкой
- и Черниговской областей.
За неделю с долгами расплатились 11 предприятий
В "Нафтогазе" отмечают: уплата задолженности медленно, но все же продвигается. За прошедшую неделю рассчитались с долгами 11 предприятий. Поэтому проблему с отоплением частично или полностью решили в Харькове, Днепре, Кривом Роге, Богуславе, Ирпене, Чернобыле, Червонограде, Одессе, Полтаве, Кочетке.
Отметим, что ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что Украина на 90% готова к старту нового осенне-зимнего периода. Так, отопительный сезон для украинцев должен начаться вовремя.