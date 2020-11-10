В непризнанной "Нагорно-Карабахской Республике" не было современного оружия. Именно это якобы стало причиной прекращения огня. Виновные в том, что Нагорный Карабах не обеспечили достаточным количеством оружия, должны быть наказаны.

Контроль над городом Шуша армянская сторона потеряла еще 7 ноября. Активные бои уже шли вблизи столицы Нагорного Карабаха – города Степанакерт. Об этом в обращении к народу сообщил президент непризнанной "Нагорно-Карабахской Республики" Араик Арутюнян.

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Кто ответственный за капитуляцию

По словам Арутюняна, в течение 43 дней активных боевых действий Армения потеряла контроль над Физулинским, Джабраильским, Кубатлинским, Зангеланским районами, основной частью Гадрутского района, частью Мартунинского и Аскеранского районов, а также над городом Шуша.

Арутюнян подчеркнул: ответственными за поражение являются все, кто не смог обеспечить самопровозглашенную республику достаточным количеством оружия.

Я предупреждал об этом. Говорил об этом 29 октября возле храма Казанчецоц и говорил, что Шуша в опасности,

– заявил Арутюнян.

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