В Карабахе назвали причину прекращения огня: заявление президента непризнанной республики
В непризнанной "Нагорно-Карабахской Республике" не было современного оружия. Именно это якобы стало причиной прекращения огня. Виновные в том, что Нагорный Карабах не обеспечили достаточным количеством оружия, должны быть наказаны.
Контроль над городом Шуша армянская сторона потеряла еще 7 ноября. Активные бои уже шли вблизи столицы Нагорного Карабаха – города Степанакерт. Об этом в обращении к народу сообщил президент непризнанной "Нагорно-Карабахской Республики" Араик Арутюнян.
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Кто ответственный за капитуляцию
- По словам Арутюняна, в течение 43 дней активных боевых действий Армения потеряла контроль над Физулинским, Джабраильским, Кубатлинским, Зангеланским районами, основной частью Гадрутского района, частью Мартунинского и Аскеранского районов, а также над городом Шуша.
- Арутюнян подчеркнул: ответственными за поражение являются все, кто не смог обеспечить самопровозглашенную республику достаточным количеством оружия.
Я предупреждал об этом. Говорил об этом 29 октября возле храма Казанчецоц и говорил, что Шуша в опасности,
– заявил Арутюнян.
Мир в Нагорном Карабахе: что известно
- 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали мирное соглашение. Согласно ее условиям, армянская сторона возвращает часть территорий Азербайджана. Кроме того, в Нагорном Карабахе в течение 5 лет будет находиться российская миротворческая миссия.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что по состоянию на утро 10 ноября боевые действия в Нагорном Карабахе еще продолжаются.
- 10 ноября 9 самолетов с российскими миротворцами отправились в Нагорный Карабах.
- В Ереване (столица Армении) люди вышли на массовые протесты. Мирное соглашение они назвали капитуляцией.
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