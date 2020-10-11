За две недели боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 429 армянских военнослужащих. В то же время Азербайджан не публикует данные о своих военных потерях, так как утверждает, что эти сведения являются тайными.

Власти Армении 11 октября опубликовали имена еще 25 своих погибших военных. Об этом сообщает армянская служба Радио Свобода.

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С учетом обнародованных ранее данных за период с 27 сентября до 11 октября Армения сообщила о гибели 429 своих военных.

В то же время независимых подтверждений о количестве погибших обеих сторон в Нагорном Карабахе пока нет.

Что было раньше

Добавим, что 10 октября Азербайджан сообщил, что под огонь артиллерии попал его город Гянджа. В результате армянской атаки погибли 7 человек, еще 33 пострадали. Среди них были и дети. Сейчас из-под завалов спасают людей. В то же время руководство Нагорного Карабаха заявило, что эта информация неправдива.

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Кроме того, глава непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что готов объявить войну Азербайджану. По его словам, Азербайджан и его союзница Турция хотят создать платформу для международного терроризма.

Обратите внимание! С 12: 00 10 октября между Азербайджаном и Арменией должны были прекратиться боевые действия. Однако перемирие между сторонами длилось лишь несколько часов. Впоследствии Ереван сообщил, что Баку возобновил обстрелы.