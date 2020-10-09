Ситуация в Нагорном-Карабахе по состоянию на 9 октября напряженная. Продолжаются артиллерийские и ракетные обстрелы.

Армянские военные заявили, что контролируют ситуацию на фронте. О ситуации в Нагорном Карабахе 9 октября сообщает азербайджанское издание APA. Читайте также Австрия предлагает площадку для переговоров по Нагорному Карабаху Что заявляет Азербайджан Азербайджанцы заявили, что уничтожили 5-й горнострелковый полк Армении и ранили начальника штаба 10-й горнострелковой дивизии.

Также в Азербайджане говорят, что заставили армянских военных эвакуироваться из Ханкенди (столицы непризнанной республики Нагорный Карабах). Смотрите видео с беспилотника перестрелок в Нагорном Карабахе: Последние события в Нагорном Карабахе 8 октября азербайджанские военные показали видео с захваченными армянскими танками.

Во время обстрела города Шуша снаряды попали в армянский храм. В обстреле стороны обвиняют друг друга.

9 октября Азербайджан и Армения начнут переговоры в Москве.