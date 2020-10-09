В Нагорном Карабахе продолжаются ожесточенные бои: видео
Ситуация в Нагорном-Карабахе по состоянию на 9 октября напряженная. Продолжаются артиллерийские и ракетные обстрелы.
Армянские военные заявили, что контролируют ситуацию на фронте. О ситуации в Нагорном Карабахе 9 октября сообщает азербайджанское издание APA.
Читайте также Австрия предлагает площадку для переговоров по Нагорному Карабаху
Что заявляет Азербайджан
- Азербайджанцы заявили, что уничтожили 5-й горнострелковый полк Армении и ранили начальника штаба 10-й горнострелковой дивизии.
- Также в Азербайджане говорят, что заставили армянских военных эвакуироваться из Ханкенди (столицы непризнанной республики Нагорный Карабах).
Смотрите видео с беспилотника перестрелок в Нагорном Карабахе: