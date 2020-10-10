Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия, которое должно продолжаться с 10 октября. Сейчас интенсивные бои в Нагорном Карабахе продолжаются.

Что говорят в Азербайджане

В Азербайджане заявили, что бои на линии столкновения не прекращались всю ночь. Об этом сообщили в Минобороны страны.

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В Азербайджане заверили, что в результате наступательной операции были убиты армянские военнослужащие. Кроме того, азербайджанские войска уничтожили танки, артиллерийские установки, радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы.

Что говорят в Армении

В свою очередь, Армения сообщила о гибели 28 своих военнослужащих. К слову, 20 из них родились после 2000 года, а младшему погибшему было 18 лет. Кроме того, по словам Минобороны Армении, именно азербайджанские войска проигнорировали перемирие и в 12:00 открыли огонь по участку Караханбейли. В то же время войска Нагорного Карабаха пытаются остановить наступление.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что накануне военные в Нагорном Карабахе получили приказ о прекращении огня.

Обратите внимание! Азербайджан и Армения провели переговоры в Москве. В результате стороны договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября. После того страны должны были вернуться к переговорам в минском формате для урегулирования конфликта.

Заметим, бои в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября, хотя конфликт длится около 30 лет. По данным ООН, в результате боевых действий погибли более 50 мирных жителей. Подробнее о ходе конфликта читайте здесь.