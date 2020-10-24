С начала возобновления боевых действий в непризнанной республике Нагорный Карабах, 27 сентября, там погибли 37 мирных жителей. Кроме того, по меньшей мере 118 человек получили ранения.

В Нагорном Карабахе предполагают, что пропавшие без вести местные жители могут быть убитыми. Об этом 24 сентября заявил так называемый омбудсмен непризнанной республики Артак Бегларян, сообщает Sputnik Armenian.

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Учитывая проникновение азербайджанской диверсионной группы в Гадрут и опубликованные видеоролики об убийстве гражданских лиц, а также с учетом сообщений о без вести пропавших, велик риск того, что могут быть и другие подобные случаи (убийства мирных людей – 24 канал),

– подчеркнул Бегларян.

Потери в Нагорном Карабахе

В результате ночного ракетного обстрела села Аветараноц азербайджанской армией ранен один мирный житель.

Повреждены 1,5 тысячи объектов инфраструктуры, общественные и производственные объекты.

Повреждены 1,5 тысячи автомобилей.

Отметим, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов прекратить огонь в Нагорном Карабахе при условии, если Армения также перестанет стрелять. В то же время, если Ереван начнет обстреливать азербайджанские города – Баку обещает жесткий ответ на фронте.

Обратите внимание! Стороны конфликта уже дважды прекращали огонь, однако нарушали перемирие сразу через несколько часов после его объявления. Накануне Азербайджан заявил, что освободил от армянской оккупации еще 13 сел в 4 районах Нагорного Карабаха. Подробнее о конфликте Армении и Азербайджана – читайте здесь.