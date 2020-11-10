Примерно в полночь 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали мирное соглашение по Нагорному Карабаху. 24 канал собрал дайджест главных и громких событий, которые после этого произошли. Говорится, в частности, о беспорядках в Ереване и ситуации непосредственно в зоне конфликта.

Детали соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе

Подписали документ президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Армении Никол Пашинян и хозяин Кремля Владимир Путин. Об этом сообщает 24 канал.

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Основные тезисы мирного соглашения

Объявления полного прекращения огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с полуночи 10 ноября.

Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях.

Армения должна вернуть Азербайджану ряд занятых территорий.

Должен состояться обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.

Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы.

В Нагорный Карабах на 5 лет вводят миротворческий контингент России. Есть возможность это продолжить, если Ереван и Баку не будут против.

Параллельно с развертыванием миротворцев РФ должен состояться вывод армянских вооруженных сил.

Сторонам следует разблокировать все экономические и транспортные связи в регионе.

Контроль за транспортным сообщением следует осуществлять, в частности, при содействии органов пограничной службы России.

Как происходило подписание соглашения по перемирию в Карабахе: смотрите видео

Что о подписании соглашения говорят лидеры Азербайджана и Армении

Ильхам Алиев

По словам президента Азербайджана, стороны вышли на урегулирование ситуации в Карабахе, которое отвечает интересам Азербайджана и Армении. Также он считает, что это "историческое" соглашение поможет достичь долгосрочного мира и положит конец кровопролитию.

Россия имеет особую роль в урегулировании карабахского конфликта, ее роль в дальнейшей деятельности в регионе будет весомой,

– заметил президент Азербайджана.

Кроме того, по мнению азербайджанского президента, Армения капитулировала, подписав это соглашение. В то же время политик подчеркнул, что в документе нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха, и этот регион был и является территорией Азербайджана.

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении убеждает, что у него не было другого выхода, кроме подписания соглашения о перемирии. По его словам, этот документ не является ни победой, ни поражением.

Пашинян добавил, что решение о прекращении конфликта стало результатом глубокого анализа ситуации в Нагорном Карабахе. В частности, государство подписало соглашение из-за "советов людей, которые лучше всего понимают ситуацию".

В то же время он подчеркнул, что был вынужден подписать документ, поскольку его страна воевала в с "террористами, Азербайджаном и членом НАТО".

Армия говорила, что мы должны остановиться, потому что у нас есть определенные проблемы, перспектива решения которых является непонятной, а ресурс исчерпан. Бойцов, воевавших на передовой, даже некем было заменить. Нужно было прекратить войну как можно скорее, иначе последствия были бы тяжелыми,

– заявил армянский премьер.

Обратите внимание Я не участвовал ни в каких переговорах, – президент Армении о соглашении по Нагорному Карабаху

Миротворцы РФ в Нагорном Карабахе: что известно

В течение часа после того, как подписали соглашение о перемирии в Карабахе, Россия в регион отправила своих миротворцев. Правда, президент Азербайджана Алиев убеждает, что миротворческую деятельность здесь также будут осуществлять и силы Турции.

В Ереване и Москве такому заявлению азербайджанского президента удивились, ведь в соглашении по перемирию ни слова о присутствии Турции нет.

Роль Турции ограничивается рамками российско-турецкого центра контроля за прекращением огня и не имеет прямого отношения к миротворческой операции,

– рассказал журналистам неназванный представитель МИД РФ.

Основное о присутствии российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Миротворческий контингент России развернут вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора.

Для управления операцией в районе города Степанакерта (столица непризнанной республики) развернут командование "российских миротворческих сил".

В Карабахе будут находиться 1 960 военных, вооруженных стрелковым оружием. Также сюда стянут 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Сейчас в Нагорный Карабах уже вылетели более 200 российских военных. Всего должны прибыть с ними 22 самолета.

Кроме того, в регион прибыло военное руководство РФ.

Основу российского контингента составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

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Беспокойство в Армении из-за мирного соглашения

Не все в стране положительно восприняли документ. В частности, после первой информации о подписании соглашения, в столице Ереване вспыхнули массовые акции протеста – на улицы вышли тысячи людей.

В конце концов протестующие штурмом взяли здание правительства Армении. Они ворвались внутрь и начали громить все на своем пути. Впоследствии часть людей направилась к правительственной резиденции Пашиняна. По словам армянского премьера, с последней украли компьютер, часы и другие личные вещи.

Армяне громят здание правительства: видео

Несогласные с политикой правительства также захватили здание парламента. Они требуют от депутатов отставки Пашиняна. Митингующие здесь оставались до самого утра, ожидая, что депутаты все соберутся на заседание.

Какой вид имело здание парламента Армении после ночных протестов: видео

Но досталось не только административным зданиям. Демонстранты также жестоко избили спикера Арарата Мирзояна у здания парламента. Перед этим они остановили машину, в которой находился политик, и силой вытащили его из салона. Впоследствии чуть не линчевали мужчину.

Сейчас Мирзоян находится в больнице. Его должны были прооперировать. Медики говорят, что жизни спикера ничего не угрожает. Известно, что нескольких злоумышленников уже задержали.

Смотрите видео избиения спикера парламента Армении Мирзояна (Внимание! Видео содержит элементы насилия и жестокости! 18+)

Кроме того, примерно 40 армянских протестующих атаковали офис "Радио Свободы" – "Радио Азатутюн": пытались выбить дверь и напали на оператора. Митингующие обзывали журналистов "предателями" и "турками" и хотели уничтожить компьютерные серверы. По словам исполнительного продюсера "Радио Свободы" Артака Амбарцумяна, в одном из нападавших он опознал члена Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Герасима Варданяна.

Нападение на офис "Радио Свободы" в Ереване: смотрите видео

Вечером протесты возобновились и люди снова вышли на улицы Еревана. По состоянию на 20:00 все проходило мирно.

В Армении возобновились протесты: смотрите видео

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Боевые действия в Нагорном Карабахе до сих пор не прекратились: заявление Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что по состоянию на утро 10 ноября боевые действия в Нагорном Карабахе еще продолжались. В то же время он надеется, что полное прекращение огня произойдет в ближайшее время.

Правда, по словам министра обороны Армении Шушан Степанян, от 6:00 10 ноября ситуация в Нагорном Карабахе была относительно спокойной. Она добавила, активные боевые действия приостановлены.

Никакие заявления со стороны Азербайджана на этот счет пока не звучали.