Армения, Азербайджан и Россия подписали мирное соглашение по Нагорному Карабаху 10 ноября. 24 канал собрал главное о событиях после исторической договоренности. О резонансных заявлениях Ильхама Алеива и протестах в Ереване 11 ноября читайте далее.

Алиев заявил о победе Азербайджана в войне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что война в Нагорном Карабахе завершена. Победу в ней одержал Азербайджан, подчеркнул глава государства, сообщает 24 канал.

Подробно Азербайджан победил в Карабахской войне, – Ильхам Алиев

Отечественная война завершена. Азербайджан одержал блестящую победу в этой войне, наши земли были освобождены от оккупации, мы выгнали оккупантов с наших земель

– отметил Алиев.

Баку будет судиться с Арменией в международных судах с требованием заплатить компенсации. Оценивать нанесенный ущерб будут международные эксперты.

Пашинян объяснил, почему подписал соглашение

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, на которого после подписания соглашения на родине обрушилась резкая критика, объяснил свой поступок. По словам главы правительства, другого выхода, кроме договора, не было. Ведь, в противном случае, Нагорный Карабах ждал бы коллапс.

Тысячи наших солдат могли бы оказаться в окружении, то есть произошел бы коллапс. Мы были вынуждены подписать это соглашение,

– подчеркнул Пашинян.

Протесты в Ереване

Объяснения главы правительства не удовлетворили протестующих в Ереване. Люди продолжают выходить на улицы с требованием отставки премьера. Митингующие установили для политика дедлайн – до конца суток 11 ноября. Во время протестов уже задержали около 130 человек.

Оппозиция просит людей сохранять спокойствие и дать им работать. Однако протестующие и дальше собирались возле парламента. Им противостояли силовики.

Как действует армянская оппозиция

Между тем, 17 оппозиционных сил объединились в Комитет национального спасения. Оппозиционеры запланировали созвать внеочередное заседание парламента, чтобы поставить вопрос об отставке главы правительства. Однако для этого им не хватило кворума.

Роль Турции и России в мире в Нагорном Карабахе

Хотя в регионе будут находиться только российские миротворцы, следить за ситуацией будет и Турция. Для этого Анкара и Москва создадут специальный мониторинговый центр. Об этом сообщил президент Алиев, информацию подтвердили и в Кремле.

Интересно! Вооруженные силы России за 10 ноября уже совершили 27 полетов и перевезли 414 военных в Нагорный Карабах. Почти все военнослужащие ранее были на войне в Сирии.

Размещение российских миротворцев в Нагорном Карабахе / изображение Минобороны России

Реакция Евросоюза на подписание соглашения

В Евросоюзе положительно оценили прекращение вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе. В Брюсселе пообещали поддержать усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ для урегулирования напряженности в регионе.

Я приветствую прекращение вражды в Нагорном Карабахе и вокруг него. Достигнутое при посредничестве России прекращение огня, которое было согласовано между Арменией и Азербайджаном, станет, как можно надеяться, первым шагом к широкому урегулированию,

– отметил Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

Более Первый шаг к широкому урегулированию, – Евросоюз приветствовал прекращение огня в Карабахе

Как в Украине отреагировали на события относительно Нагорного Карабаха

В МИД Украины поддерживают территориальную целостность Азербайджана в международно признанных границах. Такое заявление ведомство обнародовало 11 ноября. Следующим шагом, считают в Киеве, должно стать восстановление жизнедеятельности в регионе.

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