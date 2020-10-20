Азербайджан 27 сентября пошел в наступление на Нагорный Карабах, что повлекло новое обострение конфликта с Арменией. В целом противостояние между двумя государствами за спорную территорию длится уже 32 года. За более чем 3 недели обострения Азербайджан освободил от оккупации около 80 населенных пунктов.

История конфликта между Азербайджаном и Арменией, его причины, а также карта конфликта за Нагорный Карабах – в материале 24 канала.

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Карта конфликта

Нагорный Карабах – это территория в составе Азербайджана, которая сейчас находится под контролем Армении. Там существует непризнанная "Нагорно-Карабахская Республика".

В целом Армения контролирует большую часть территории Азербайджана, прилегающую к ее границе. Часть этих территорий значительно больше, чем территория бывшей Нагорно-Карабахской автономной области.



Карта Нагорного Карабаха / Фото Википедии

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Какие территории территории освободил Азербайджан

С 27 сентября по 19 октября армия Азербайджана освободила от оккупации Арменией 78 населенных пунктов, сообщает агентство Anadolu.

Самым крупным из них является город Физули, в котором до оккупации в 1991 году жили более 17 тысяч человек. Нынешнее количество населения неизвестно.

Также крупными освобожденными городами являются Гадрут и Джебраил – около 3,4 тысячи и 6,3 тысячи населения соответственно. Эти два города вместе с Физули расположены на юге Азербайджана.

Из них всех только Гадрут расположен в пределах Нагорно-Карабахской автономной области. Два других – за ее пределами, но все равно были оккупированы Арменией.

Освобожденные территории в Нагорном Карабахе по состоянию на 19 октября / инфографика Anadolu

История и причины конфликта

Хотя сама война началась в 1988 году, на самом деле она имеет значительно более глубокие корни. Все началось еще в 20-х годах ХХ века. Тогда перед созданием единой Закавказской ССР (нынешние Азербайджан, Армения и Грузия) в составе СССР автономную область Нагорный Карабах передали в состав Азербайджанской ССР.

Впоследствии в 1936 году Закавказскую ССР снова разделили на азербайджанскую, армянскую и грузинскую. Но Нагорный Карабах решили оставить в составе АССР.

Это вылилось в кровопролитную войну через 60 лет – в 1988-м. Тогда она возникла на этнической почве. Среди населения Нагорного Карабаха 77% было армянами, более 21% азербайджанцами, а еще более 1% – русскими.

В 1987 году армяне Нагорного Карабаха просили СССР вернуть эту территорию в состав Армянской ССР, но Москва этого так и не сделала. Тогда это переросло в конфликт.

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Карабахская война 1988 – 1994 годов

Первое столкновение произошло 22 февраля 1988 года вблизи поселка Аскеран. Он завершился перестрелкой между азербайджанцами, ехавшими "наводить порядки", и местными армянами.

После массовых столкновений на этнической почве этнические азербайджанцы начинают покидать территорию Армении и Нагорного Карабаха, а армяне – регионы Азербайджана, где азербайджанцы составляют большинство населения.

Тогда начинается война, которая продолжалась до 1994 года. В ходе боевых действий погибли по меньшей мере 30 тысяч человек. Большинство – со стороны Азербайджана. Также около 70 тысяч человек получили ранения.

Война закончилась тем, что Нагорный Карабах оказался фактически под полным контролем Армении, но юридически остается частью Азербайджана. Оба государства начали вести переговоры о принадлежности региона.



Уничтоженная военная техника Азербайджана в Нагорном Карабахе / Фото из открытых источников

Конфликты после 1994 года

Одним из самых горячих таких была так называемая "четырехдневная война" 2016 года. Тогда стороны обвинили друг друга в нападении и начали активные боевые действия.

В ходе противостояний привлекали артиллерию, танки и другое тяжелое вооружение. За 4 дня обострения, по официальным данным, погибли более сотни военных. По неофициальным – более 300.

Еще один конфликт был совсем недавно – в июле 2020 года. Тогда стороны столкнулись на общей границе вдали от спорной территории. Тогда обе стороны понесли потери.



Территории Азербайджана, Армении и "НКР" / Фото из открытых источников

Кратко об обострении в сентябре 2020: