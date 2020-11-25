Перед выходом Армения взорвала воинскую часть в Карабахе: видео
В Нагорном Карабахе 24 ноября военнослужащие Армении взорвали воинскую часть в Кельбаджарском районе.
Армянские военные взорвали воинскую часть в Карабахе: что известно
Военные взорвали здания перед тем, как покинуть Кельбаджарський район. Кадры взрыва воинской части опубликовало информационное агентство РИА Новости.
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Кельбаджарский район перешел под контроль Азербайджана в полночь 25 ноября.
Армения взорвала воинскую часть в Карабахе перед тем, как покинуть Кельбаджарский район: видео
Также в сети обнародовали кадры, как последние военнослужащие Армении покидают эту территорию.
Последние авто с армянскими военнослужащими покидают Кельбаджарский район: смотрите видео
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Что сейчас происходит в Нагорном Карабахе: коротко
- В полночь 10 ноября Азербайджан и Армения с участием России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
- Согласно документу, должен состояться вывод армянских военных из Карабаха. Кроме того, Ереван до 1 декабря 2020 года должен передать под контроль Баку ряд оккупированных районов.
- Также в Нагорном Карабахе развернули совместную миротворческую миссию России и Турции.
- Из-за подписания соглашения о перемирии в Армении начались протесты. В частности, в Ереване протестующие 10 ноября прорвали оцепление и ворвались в здание правительства. В то же время митингующие требуют отставки премьера Пашиняна.
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