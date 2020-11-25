В Нагорном Карабахе 24 ноября военнослужащие Армении взорвали воинскую часть в Кельбаджарском районе.

Армянские военные взорвали воинскую часть в Карабахе: что известно

Военные взорвали здания перед тем, как покинуть Кельбаджарський район. Кадры взрыва воинской части опубликовало информационное агентство РИА Новости.

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Кельбаджарский район перешел под контроль Азербайджана в полночь 25 ноября.

Армения взорвала воинскую часть в Карабахе перед тем, как покинуть Кельбаджарский район: видео

Также в сети обнародовали кадры, как последние военнослужащие Армении покидают эту территорию.

Последние авто с армянскими военнослужащими покидают Кельбаджарский район: смотрите видео

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