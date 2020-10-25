В Генеральной прокуратуре Армении заявили, что получили "фактические доказательства" участия вооруженных сил Турции в конфликте в Нагорном Карабахе. По словам ведомства, не обошлось и без турецкого спецназа.

По словам пресс-службы ведомства, Генпрокуратура получила информацию, что с начала августа 2020 года вооруженные силы Турции проводили массовые боевые учения с военнослужащими Азербайджана.

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Кроме этого, во время этих учений турецкие военные якобы заявили, что "в ближайшее время следует наносить удар по военным позициям Арцаха". Военнослужащие турецкого спецназа, по сообщению Еревана, принимали участие в боевых действиях в регионе.

Тренировки проводились специально с целью приобретения боевых навыков и подготовки в горных условиях. В то же время во время учений военнослужащие Вооруженных сил Турции сообщили, что в ближайшее время следует осуществить нападение на военные позиции Арцаха,

– говорится в сообщении.

Что такое Арцах Это одна из исторических провинций, большая часть которой ныне контролируется Нагорный Карабахом.

Согласно сообщению, 3 сентября азербайджанских резервистов призвали к всеобщей мобилизации. Общественности сообщили, что призыв только ради недельных военных учений. Уже "21 сентября на военных позициях Азербайджана, возле границы с Арцахом, разместили как и резервные, так и регулярные армейские подразделения, которые в ночь с 26 на 27 сентября получили приказ атаковать военные базы Армии обороны Республики Арцах на всех направлениях с применением азербайджанских вооруженных сил".

Также в Генпрокуратуре отметили, что с середины сентября под видом тех же военных учений в населенных пунктах возле Азербайджана рядом с границей, в парках и других менее заметных местах установили артиллерийские системы.

Согласно полученным фактическим данным, военнослужащие турецкого спецназа принимали непосредственное участие в военных операциях. Предварительное расследование уголовного дела продолжается, принимаются все меры для полного раскрытия обстоятельств случившегося,

– добавили в Генпрокуратуре.

Конфликт в Нагорном Карабахе: что известно

Нагорный Карабах стал линией столкновения армянских и азербайджанских войск. Следовательно, регион постоянно обстреливают с 27 сентября 2020 года

С начала вооруженного конфликта Армения обвиняла Турцию в помощи Азербайджану, в частности: в участии в боевых действиях, поставках оружия и военных специалистов. В Баку и Анкаре эти утверждения опровергают. В связи с событиями, Азербайджан и Армения ввели военное положение и объявили мобилизацию.

Во время переговоров в Москве в ночь на 10 октября Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня. Но договоренность длилась недолго в тот же день обе стороны начали сообщать об обстрелах в регионе. Подробнее о конфликте между Арменией и Азербайджаном читайте в материалах 24 канала.