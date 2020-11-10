На "бархатную революцию" в Армении 2018 года в Москве отреагировали достаточно пассивно, но, похоже, что там просто выжидали подходящего момента и сейчас воспользовались прекрасной возможностью, считают эксперты.

Сайт 24 канала рассказывает, что означает соглашение, можно ли ожидать полного прекращения огня и были ли другие пути решения конфликта.

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Чем перемирие выгодно для России?

Эксперты говорят, что это не соглашение о перемирии, а полноценная капитуляция Армении. К тому же, подписанное соглашение стало больше победой для Москвы, которая стремилась получить контроль на тех территориях.

Ричард Гирагосян, который является директором-основателем Регионального аналитического центра, что находится в Ереване, говорит, что, после неприятного публичного отказа России выступать посредником в сделках о прекращении огня, которые были подписаны ранее, внезапное объявление о поддержке "перемирия" в Нагорном Карабахе демонстрирует реальную победу Москвы.

Условия нового соглашения гарантируют России выполнение важнейшей из всех целей Москвы: доминирующее военное присутствие на тех землях. Ведь то, что раньше там не было их прямого военного присутствия, было одной из наиболее характерных черт карабахского конфликта, что резко контрастировало с любыми другими подобными конфликтами на постсоветском пространстве. И это давно раздражало Москву,

– говорит Ричард Гирагосян.

Он добавляет, что теперь же Россия достигла своей цели, ведь ее миротворцы теперь будут играть центральную роль и обеспечивать устойчивость новой мирного соглашения.

Эксперт также отмечает, что новое соглашение даст России еще больше влияния на руководство Армении.

Ричард Гирагосян / Фото armenpress.am

"Такое усиление влияния России не только удержит Армению в рамках российской орбиты, но и еще больше ограничит возможности и ориентацию Армении в поисках более тесных отношений с Западом", – подчеркивает эксперт.

"Бархатная революция"

Так называют протесты против власти Сержа Саргсяна, которые состоялись в Армении в 2018 году. Протесты вспыхнули из-за выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра после изменений в конституцию Армении, которые устанавливали передачу власти от президента премьер-министру страны. В результате Саргасян ушел в отставку, а его место занял Никол Пашинян.

Проблема границ и беженцев

Дмитрий Синченко, председатель ОО "Ассоциация Политических Наук", также соглашается, что "перемирие в том виде, в котором оно подписано, пока выгодно прежде всего России". Ее войска получают контроль над еще одной территорией, азербайджанские войска теряют возможность освободить остальные свои территории и получают еще одного оккупанта своих территорий – россиян, значительно более мощного за армян. Россия получила возможность изменить правящий режим в Армении на еще более лояльный к себе. Введение российского контингента вряд ли приведет к установлению мира на Кавказе. Конфликт будет заморожен, и взорвется с новой силой при первой же возможности.

После успешной спецоперации по смене власти в Армении Кремль может снова перекрыть связь с Нахичеванским анклавом, чем нивелирует победу Азербайджана и Турции. Наличие российских войск в Нагорном Карабахе закрывает любые перспективы евроатлантической интеграции как для Армении, так и для Азербайджана, ведь не решает проблемы границ и делает такое решение в принципе невозможным. Надеяться на то, что российские войска уйдут через 5 лет – бесполезно,

– отметил Синченко.

Юрий Шулипа, директор международного союза "Институт национальной политики", говорит, что после введения российских войск, Азербайджан снял с себя дальнейшую ответственность за судьбу армянских беженцев. Однако карабахский военный конфликт полностью завершится только после восстановления полного контроля Азербайджана над всей территорией Нагорного Карабаха в своих международно-признанных границах.

Соглашение о перемирии, подписанное Алиевым, Путиным и Пашиняном, является политическим решением и не несет с позиции международного права правовых обязательств. Несмотря на то, что российский военный контингент согласно трехсторонним соглашениям размещается на срок до пяти лет с возможностью последующего продления срока пребывания, военный конфликт может быть восстановлен в любое время, благоприятное для одной из сторон и в разных формах,

– прогнозирует Шулипа.

Что теперь грозит Армении

Ричард Гирагосян говорит, что не ожидает внезапной смены правительства Армении хотя бы в краткосрочной перспективе. А небольшое количество протестующих, несмотря на их эмоциональность и напряженность, в сочетании с глубоко непопулярной и дискредитированной оппозицией, свидетельствует о том, что непосредственный риск для правительства Армении можно преодолеть.

Пашиняну нужно восстановить спокойствие и уверенность в ближайшие недели, что является непростой задачей, и его импульсивный, популистский и эмоциональный политический подход не подходит для такой задачи. Но в целом, меня больше всего беспокоят посягательство на демократию (где Пашинян отступает) и риск для реформ (что уже не является приоритетом), а также упадок политической воли,

– заключает Ричард Гирагосян.

Андрей Мартынов, ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, говорит, что выходцы из Карабаха могут обвинить лично Пашиняна в проигранной войне с Азербайджаном и отстранить его от власти. В таком случае стоит ожидать нового витка армяно-азербайджанской войны, но против этого выступает Россия.

"В таком случае на стороне Азербайджана в войне вступит Турция. Победами на поле боя Азербайджан взял реванш за поражение в войне 1992-1994 годов и считает, что самое время переходить к дипломатическому закреплению этой победы. Но пока не факт, что новые реалии может принять Ереван. Именно это является фактором неопределенности и грозит расширением боевых действий на Кавказе", – высказывает свое мнение Мартынов.

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Как можно было решить конфликт

Непризнанная республика Нагорного Карабаха существует уже почти 30 лет, а конфликт за эти территории между Арменией и Азербайджаном тянется более 100 лет. Пока же стороны обвиняют друг друга в обострении. В Ереване говорят, что виновата азербайджанская сторона, а в Баку уверены, что Армения начала первая атаковать.

Дело в том, что Армения считает Нагорный Карабах своей территорией из-за того, что там живут преимущественно армяне – почти 80% населения. Поэтому Армения требует признать независимость этой республики, которую уже 29 лет почти и не контролирует Азербайджан. Но в Азербайджане стремятся вернуть эти территории, которые вошли в его состав после армяно-азербайджанской войны 1918-1920 годов. Поэтому решить такой долгосрочный и непростой конфликт – затруднительно.

Алиев радуется договоренностям / Фото facebook.com/PresidentIlhamAliyev

Дмитрий Синченко отмечает, что, как ни странно это может звучать, но лучшим решением для обеих стран, и для Азербайджана, и для Армении, могло бы быть восстановление территориальной целостности Азербайджана.

Нагорный Карабах для армян – как чемодан без ручки. Они не хотят терять над ним контроль, но в то же время он не пускает их в любые форматы союзов, кроме как с РФ. Потеря Нагорного Карабаха – это потеря какой-либо необходимости в сотрудничестве с Кремлем. Именно взятие Степанакерта азербайджанскими войсками могло бы поставить точку в многолетнем военном конфликте,

– отмечает эксперт.

Он добавляет, что это привело бы к исчезновению одной из точек нестабильности, к ослаблению позиций России на Кавказе, к усилению роли Турции. Армения, не получив ожидаемой помощи от ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности), была бы вынуждена искать новых союзников, и этим союзником скорее всего стали бы США, НАТО и ЕС.

"Изменились бы и внешнеполитические приоритеты Армении: с защиты самопровозглашенного анклава, на защиту своей международно-признанной территории. Ведь после восстановления суверенитета Азербайджана над этой территорией, Армения больше не имела бы аргументов для продолжения сотрудничества с Москвой и вынуждена была бы искать мира с Азербайджаном и Турцией, и надежных гарантий безопасности для своих границ", – заключает Синченко.

О чем договорились стороны

Очередная эскалация конфликта в Нагорном Карабахе произошла в конце сентября этого года. Уже в ноябре подразделения азербайджанской армии вошли в город Шуша, на котором держалась вся армянская оборона. Затем президент Азербайджана Ильхам Алиев официально заявил, что их вооруженные силы взяли город под контроль.

Из столицы непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" начали массово эвакуировать людей.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что это было очень сложным решением, однако, по его убеждению, это также лучшее решение в сложившейся ситуации.

В соглашении говорится о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00:00 минут по киевскому времени 10 ноября 2020 года.

Вдоль Лачинского коридора будет развернут миротворческий контингент России, который будет состоять почти из 2 тысяч военнослужащих и сможет оставаться там 5 лет с автоматической пролонгацией.

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Также Армения до 15 ноября 2020 года должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район. В то же время Ереван оставляет за собой Лачинский коридор шириной в 5 километров. Он будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и не будет затрагивать реку Шуша.

После принятия такого соглашения в Армении вспыхнули протесты людей, которые были недовольны решением правительства.