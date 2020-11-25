После относительной стабилизации между Азербайджаном и Арменией тысячи беженцев возвращаются в Нагорный Карабах. С 14 ноября домой приехали более 15 тысяч человек.

Только за минувшие сутки в Нагорный Карабах вернулись более 2,3 тысячи беженцев. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ.

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Ранее все эти люди были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий в регионе. Однако сейчас ситуация понемногу стабилизируется.

За сутки в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись 2 334 беженца, которые ранее покинули свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий,

– говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

Россия, Азербайджан и Армения 10 ноября согласовали трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Боевые действия там начались еще с конца сентября.

в Нагорном Карабахе. Боевые действия там начались еще с конца сентября. Согласно документу, ряд регионов передали Азербайджану , а в Карабах ввели российских миротворцев.

, а в Карабах ввели российских миротворцев. Армия Армении, как и было условлено, до 25 ноября полностью покинула Кельбаджарский район Азербайджана. Это второй район после Агдамского, который покинули военные Армении .

. Стоит отметить, что армяне восприняли соглашение как капитуляцию. В стране начались массовые протесты, люди захватили и разбили здание правительства и парламента.

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