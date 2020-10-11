Глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян заявил, что готов объявили войну Азербайджану. В то же время он подчеркнул, что народ самопровозглашенной республики хочет мира.

Если Азербайджан не хочет мира с Нагорным Карабахом, то его к нему вынудят. Об этом 11 октября на пресс-конференции заявил Араик Арутюнян, сообщает Аrmenpress.

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По словам Арутюняна, Нагорный Карабах больше всех в мире хочет мира. Однако он не может принять условие Азербайджана, цель которого, мол, уничтожить народ непризнанной республики и всю культуру и историю региона.

Я объявлю отечественную войну, призову всех армян принять не только материальное, но и физическое участие. Они хотят длительной войны? Мы не откажемся, если будет навязана именно эта война,

– заявил глава Нагорного Карабаха.

Кроме того, Арутюнян заверил, что Азербайджан и Турция пытаются создать новую платформу для международного терроризма. Проникновение терроризма в регион происходит открыто, а в Нагорном Карабахе происходит "самое большое посягательство на человечество".

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"Фактов очень-очень много. Они подтверждены и освещены различными странами и структурами в разных форматах", – добавил Арутюнян.

Обратите внимание! 9 октября министры обороны Азербайджана и Армении договорились о перемирии. Однако соблюсти его сторонам не удалось. Прекращение огня длилось всего несколько часов. Впоследствии Армения обвинила Азербайджан в возобновлении боевых действий.