Соглашение о мире в Нагорном Карабахе: к региону стягивают российскую технику – фото, видео
К Нагорному Карабаху 14 ноября продолжают стягивать российскую технику. В частности, прибывают колонны бронестранспортеров и автомобилей.
Среди техники есть даже танки и "Град". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
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Почему к Нагорному Карабаху стягивают российскую технику
Техника прибывает в соответствии с соглашением, которое подписали Азербайджан, Армения и Россия.
В Минобороны утверждают, что продолжают разворачивать российский миротворческий контингент в регионе, а также вдоль Лачинского коридора.
Российская техника в Нагорном Карабахе / Фото Минобороны России
Военные машины в регионе / Фото Минобороны России
Какая техника направляется в Нагорный Карабах
- Бронетранспортеры,
- автомобильная техника,
- средства материально-технического обеспечения.
Кроме этого, по информации Украинского милитарного портала, Россия заводит в Нагорный Карабах танки Т-72 и систему "Град". Танки заметили по тактическому знаку, а танк с бортовым номером 431 ранее уже видели в видео с военной базы в Гюмри.
Военная техника в Нагорном Карабахе, смотрите видео:
Соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе: что известно
- Ранее Азербайджан, Армения и Россия подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
- Кроме того, договоренность предусматривает размещение в регионе российских миротворцев.
- Также согласно соглашению стороны уже обменялись телами погибших и должны провести обмен военнопленными.
- Кстати, в Армении договоренность восприняли как капитуляцию и вышли на протесты.
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