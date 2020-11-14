К Нагорному Карабаху 14 ноября продолжают стягивать российскую технику. В частности, прибывают колонны бронестранспортеров и автомобилей.

Среди техники есть даже танки и "Град". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

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Почему к Нагорному Карабаху стягивают российскую технику

Техника прибывает в соответствии с соглашением, которое подписали Азербайджан, Армения и Россия.

В Минобороны утверждают, что продолжают разворачивать российский миротворческий контингент в регионе, а также вдоль Лачинского коридора.

Российская техника в Нагорном Карабахе / Фото Минобороны России

Военные машины в регионе / Фото Минобороны России

Какая техника направляется в Нагорный Карабах

Бронетранспортеры,

автомобильная техника,

средства материально-технического обеспечения.

Кроме этого, по информации Украинского милитарного портала, Россия заводит в Нагорный Карабах танки Т-72 и систему "Град". Танки заметили по тактическому знаку, а танк с бортовым номером 431 ранее уже видели в видео с военной базы в Гюмри.

Военная техника в Нагорном Карабахе, смотрите видео:

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