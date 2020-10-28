В Конституционном Суде заявили о давлении со стороны некоторых политиков, а также антикоррупционных органов. В частности, НАБУ и НАПК.

Что говорят в суде

Судьи обратились к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и спикеру парламента Дмитрию Разумкову. Соответствующее заявление разместили на сайте суда.

К теме Суд разрешил врать в декларациях: реакция Офиса Президента

Конституционный Суд Украины в течение нескольких месяцев находится под постоянным давлением органов государственной власти, в частности НАПК и НАБУ,

– написали в заявлении.

Якобы, влияние оказывают как на отдельных судей, так и в целом на Суд. В учреждении утверждают, что таким образом, работу суда хотят остановить и подорвать его авторитет.

Кроме этого, в заявлении отметили, что несмотря на обвинения в предвзятости и заангажированности, Суд в дальнейшем будет работать, обеспечивая верховенство Конституции Украины.

Скандал вокруг Конституционного Суда: что известно