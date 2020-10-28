Находимся под давлением НАПК и НАБУ, – в Конституционном Суде пожаловались Зеленскому
В Конституционном Суде заявили о давлении со стороны некоторых политиков, а также антикоррупционных органов. В частности, НАБУ и НАПК.
Что говорят в суде
Судьи обратились к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и спикеру парламента Дмитрию Разумкову. Соответствующее заявление разместили на сайте суда.
К теме Суд разрешил врать в декларациях: реакция Офиса Президента
Конституционный Суд Украины в течение нескольких месяцев находится под постоянным давлением органов государственной власти, в частности НАПК и НАБУ,
– написали в заявлении.
Якобы, влияние оказывают как на отдельных судей, так и в целом на Суд. В учреждении утверждают, что таким образом, работу суда хотят остановить и подорвать его авторитет.
Кроме этого, в заявлении отметили, что несмотря на обвинения в предвзятости и заангажированности, Суд в дальнейшем будет работать, обеспечивая верховенство Конституции Украины.
Скандал вокруг Конституционного Суда: что известно
- 27 октября на закрытом заседании Конституционный Суд признал, что якобы уголовная ответственность за ложное декларирование является "неконституционной".
- Таким образом, если чиновники соврут в своей декларации, они могут избежать наказания.
- К слову, иск подали народные депутаты от ОПЗЖ и группы "За майбутнє", которую связывают с олигархом Игорем Коломойским.
- Такое решение вызвало в обществе шквал возмущения.
- В Офисе Президента тоже заявили, что никакого отступления в антикоррупционной работе не допускают даже гипотетически.