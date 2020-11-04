Количество населения, которое платит единые социальные взносы, уменьшается. Поэтому говорят, что рассчитывать на пенсии в ближаешие 15 лет не стоит. Но эксперты это опровергают. Одновременно они отмечают, что нужно и самостоятельно накапливать на свою пенсию.

Об опасениях Шмыгаля и о решении вопроса с пенсионным фондом, можно рассчитывать на пенсию в 30 лет и стоит ли вкладывать деньги в акции – читайте в интервью экономиста Олега Пендзина в программе "Утро" на 24 канале.

Интересно Можно ли рассчитывать на пенсию в 30 лет: ответ экономиста

О заявлениях Шмыгаля

Пенсия – это вопрос, о котором нужно задумываться уже сейчас. Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине с каждым годом уменьшается количество трудоспособного населения. Мне можно рассчитывать на пенсию?

Денис Шмыгаль не сказал "трудоспособное население». Его, наверное, не очень хорошо поняли. На сегодня уменьшается количество людей, которые платят единый социальный взнос. Нужно понимать, что сейчас в Украине действует солидарная пенсионная система. Это означает, что нынешним пенсионерам выплачивается пенсия, исходя из ежедневных налогов в виде единого социального взноса, который является основным наполнителем пенсионного фонда.

Иначе говоря, на сегодняшний момент имеем 12,3 миллиона пенсионеров. На это количество пенсионеров пенсия формируется за счет уплаты ЕСВ, который платят примерно 11000000 работающих человек.

Но нужно понимать, что в Украине есть 21000000 людей, находящихся в трудоспособном возрасте. Когда мы слышим от Шмыгаля, что будет беда и Пенсионный фонд не сможет выполнять свои обязательства через некоторый период времени, то стоит вспомнить, что у премьера есть полномочия увеличивать количество людей, которые платят ЕСВ. То есть, выводить экономику из тени.

Мы должны понимать, что на сегодня это единственный путь обеспечить надлежащее количество людей, работающих по отношению к пенсионерам.

Смотрите полностью видео интервью с экономистом Олегом Пендзина:

Как вы думаете, почему Шмыгаль предусматривал через 15 лет "беду"?

Не так ужасна ситуация в демографии. Но она действительно является проблемной. На сегодня в трудовые отношения вступают люди, родившиеся в 1990 годах. Тогда была достаточно серьезная демографическая яма, ведь была плохая экономическая ситуациия, и уменьшалась рождаемость.

Он (Шмыгаль – 24 канал) предусматривает, что через 15 лет те люди, которые сейчас входят в фертильный период и имеют возможности рожать, приходят к периоду формирования себя, как трудоспособного лица. У нас будет эффект мультипликатора.

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Если сегодня будет меньше рождаемости, то через 20 лет будет еще меньшее количество людей, которые будут вступать в трудовые отношения. А количество пенсионеров колеблется на уровне 12 – 12,5 миллиона человек. Исходя из опыта европейских стран, количество пенсионеров только увеличивается. Потому что старые нации Европы стареют.

У Шмыгаля, действительно, есть опасения, что Пенсионный фонд не сможет выполнять свои обязательства. Но совсем не стоит пугать пенсионеров. Есть несколько путей решения этого вопроса:

Увеличение доходов населения. Будут увеличивать доходы людей, которые работают, поэтому будет расти и отчисления ЕСВ. У нас сегодня есть 40% теневой экономики. В развитых странах – до 20%. Давайте будем уменьшать долю теневой экономики и увеличивать людей, которые платят ЕСВ. И мы решим вопрос солидарной системы без стресса для бедных будущих пенсионеров.

О пенсии за 30 лет и уровне пенсионной системы

Могу ли я рассчитывать на пенсию через 30 лет?

Абсолютно уверен, что пенсия у вас будет. Другой вопрос – какого размера. Мы должны понимать, что практически во всех странах мира есть солидарная система. Но ни одна страна этим не ограничивается.

Нужно объяснить, что солидарная система сейчас действует в Украине.

Это так называемый первый уровень пенсионной системы – солидарная. Второй уровень – обязательная накопительная. Именно она дает серьезный дополнение к пенсии людям практически из всех стран со стабильной экономикой.

Что такое накопительная пенсионная система? Это система, при которой каждый работник имеет индивидуальный пенсионный счет, на который или работодатель, или сам работник платит взносы. Пенсия в этом случае зависит только от того, сколько при жизни человек накопил денег.

Ведутся ли в Украине разговоры о накопительной системе?

На моей памяти они ведут лет 10. И упираются, во-первых, в негативный опыт накопительных систем в других странах со слабыми экономиками.

В чем ее нюанс? В 1996 году в Украине появилась гривна. Тогда за один доллар давали 1,6 гривны. Представим, что с 1996 года у нас работает накопительная пенсионная система и вы в то время вложили свою гривну в нее. Прошло немного лет, вы даже не успели выйти на пенсию. И та гривна, которую вы вложили в накопительный фонд, обесценилась в 28 раз.

Следовательно, актив нужно иметь, что смог бы не только сохранить вашу гривну, но и накопить дополнительные средства, чтобы не только вернулись накопленные деньги, а еще чтобы был какой-то доход.

В этом самая большая проблема накопительных систем во всех странах со слабыми экономиками. В них инфляция и обесценивание национальной денежной единицы сводит на нет все желание создать какие-то накопительные фонды. У наших соседей с Востока были попытки это делать. Заканчивалось это, как правило, банкротством пенсионных накопительных систем.

Пока в Украине не будет стабильной экономики с низким уровнем инфляции, думаю, что накопительная система, к сожалению, не будет хорошо работать.



Кто и какую пенсию получает в Украине / Инфографика 24 канала

Как украинцам накапливать на пенсию

Сейчас можно повлиять на это? Самому накапливать на свою пенсию?

Я думаю, что вы это и так делаете. Вы в любом случае, как и любой человек, работающий, откладываете. Условно будем считать, что вы откладываете это себе на пенсию.

Есть варианты вложения денег как инвестиционных средств в недвижимость. Люди надеются сдавать квартиры и иметь надежное дополнение к пенсии. Однако нужно вспомнить, что этот доход нужно облагать налогом. Рано или поздно мы придем к этому.



Есть вариант вложить деньги в недвижимость / Фото Unsplash

Кроме этого, не всегда полученный процент аренды соответствует вашим ожиданиям. Когда экономика падает, количество людей, которые хотят взять аренду даже в Киеве, меньше. Если говорится о небольших городах, там это соотношение еще хуже. Аренда там вообще маленькая. Для Киева такой способ инвестирования - \ более или менее приемлемый. И мы видим достаточно большой спрос на жилье с инвестиционной точки зрения.

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Однако думаю, что в маленьких городах это не способ исполнения. И лучший вариант там – хранить в иностранной валюте или класть на краткосрочные депозиты, чтобы не успела обесцениваться гривна. Каждый человек себе самостоятельно решает, если у него есть сбережения.

Стоит ли вкладывать деньги в акции

Некоторые эксперты предлагают вкладывать деньги в акции.

Акции – достаточно рискованное мероприятие. На сегодня украинцы не имеют доступа к Blue chips – голубые фишки крупнейших мировых компаний. Мы имеем доступ к акциям украинских предприятий, которые напрямую зависят от специфики развития украинской экономики. И когда сегодня отечественная промышленность в течение года падает уже на 7,5%, то вы должны понимать, что акции, в которые вы вложились, также будут обесцениваться. Поэтому нужно понимать уровень риска.

Бесспорно, можно вкладывать в облигации внутригосударственного займа. По крайней мере гривну вам отдадут в любом случае. Можно подумать, чтобы держать на депозитах в банках.

Золото как инвестиции, на сегодня в Украине не очень распространено. Ведь там большая разница между покупкой и продажей. Покупая золото в банке и желая продать снова там, потому что вам иначе не дадут его вынести, ничего не заработаете. Ведь эта разница велика. Украинские реалии на сегодняшний день не дают достаточно много возможностей для инвестирования, потому что у нас слабый развит фондовый рынок. Единственный способ инвестирования связан с деятельностью, с депозитарными проблемами.

О зарубежном опыте

Есть страны, которые вообще живут без пенсий: Китай, Филиппины. Подходит ли такой путь Украине?

Вы сейчас назвали страны юго-восточной Азии, где есть несколько иные отношения между пожилым поколением и детьми. Там значительно больше традиции совместного проживания и уважения к пожилым людям. Однако там нет проблемы с выживанием пожилых людей. Потому что они живут достаточно тесно с детьми. И дети психологически готовы к их содержанию.

Европейская и американская практика и традиция несколько другие. Здесь дети достаточно быстро едут от родителей, и они остаются на полном самообеспечении, исходя из того, что они успели накопить. В то же время дети лишаются попечения и помощи от родителей. Еще очень часто родители помогают детям. Поэтому каждая страна имеет свои традиции. Поэтому, наверное, в юго-восточной Азии отсутствие пенсий не является основанием для обнищания пенсионеров. В то же время в Украине мы видим, что несмотря на наличие пенсионной системы, существует чрезвычайно низкий уровень доходов наших пенсионеров.

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Что бы вы посоветовали украинцам, и какой выход вы видите для украинской власти, чтобы улучшить ситуацию с пенсиями?

Для людей – помните о будущем, о том, что вы стареете и вы обязательно должны думать о своей старости.

Что касается власти – она ​​в любом случае будет пробовать сделать накопительную систему, создавать накопительные фонды. Желательно, чтобы это были государственные, а не частные, как это предлагается в законопроекти сейчас. Ведь мы уже имели банкопад, чтобы не было падения пенсионных фондов.

С другой стороны – дай Бог Украине стабильной экономики. И тогда вопрос в обесценивании денег не будет так остро стоять, как в экономике с высоким уровнем инфляции.