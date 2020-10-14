Действующий глава США Дональд Трамп накануне президентских выборов продолжает парад обещаний. Так, он заявил, что только его администрация может привлечь Китай к ответственности за распространение COVID-19.

Кроме того, Дональд Трамп подчеркнул, что сможет победить пандемию коронавируса. Об этом американский президент сказал во время брифинга с журналистами, сообщает пресс-служба Белого дома.

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Главное с брифинга Трампа

Трамп подчеркнул, что США смогут за короткий срок победить китайский вирус и "положить конец пандемии коронавируса".

Мы положим конец пандемии с помощью безопасной и эффективной вакцины, создадим 10 миллионов рабочих мест в первые 10 месяцев 2021 года и быстро вернем полную занятость,

– сказал американский президент.

Он отметил, что США выведут экономику "на беспрецедентные новые высоты".

"Under the previous administration, it took 30 months to recover more than half the jobs lost in the crisis.



We surpassed that milestone in fewer than 5 months.” pic.twitter.com/SVIm68WpXh — The White House (@WhiteHouse) October 14, 2020

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