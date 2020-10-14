Наказать Китай за COVID-19 и закончить пандемию: Трамп сделал ряд громких заявлений
Действующий глава США Дональд Трамп накануне президентских выборов продолжает парад обещаний. Так, он заявил, что только его администрация может привлечь Китай к ответственности за распространение COVID-19.
Кроме того, Дональд Трамп подчеркнул, что сможет победить пандемию коронавируса. Об этом американский президент сказал во время брифинга с журналистами, сообщает пресс-служба Белого дома.
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Главное с брифинга Трампа
Трамп подчеркнул, что США смогут за короткий срок победить китайский вирус и "положить конец пандемии коронавируса".
Мы положим конец пандемии с помощью безопасной и эффективной вакцины, создадим 10 миллионов рабочих мест в первые 10 месяцев 2021 года и быстро вернем полную занятость,
– сказал американский президент.
Он отметил, что США выведут экономику "на беспрецедентные новые высоты".
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Какие отношения у Трампа с Китаем: главное
- Трамп неоднократно напоминал, что COVID-19 начал распространяться именно из Китая. Это заболевание он часто называет "китайским вирусом".
- По мнению президента США, Пекин вполне мог помешать распространению вируса в мире, однако не сделал этого. Также Трамп заявлял, что готов рассмотреть вариант введения санкций против Китая, если Пекин не будет сотрудничать в расследовании причин распространения коронавируса.
- Власти Китая считают такие претензии лишенными оснований.