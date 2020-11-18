Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде ввести накопительную профессиональную пенсионную систему. Она будет касаться рабочих, работающих на вредных предприятиях.

НППС будет возможна для отдельных категорий работников в возрасте до 35 лет, имеющих право на льготное пенсионное обеспечение. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает 24 канал.

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Объем средств для накопительной системы составит 2 – 3 миллиарда гривен в год.

Источник финансирования пенсий

Источником финансирования пенсий до полного перехода на выплаты по накопительной системе будут страховые взносы. Работодатели будут их платить путем повышения ставки единого социального взноса вместо механизма возмещения.

Задолженность работодателей

На протяжении последних 10 лет задолженность работодателей перед Пенсионным фондом Украины по возмещению льготных пенсий выросла более чем в 5 раз (с 2,6 миллиардов гривен до 14 миллиардов гривен) и продолжает расти более чем на 1,5 миллиарда гривен в год. Ежегодно работодателями не возмещается около 25% выплаченных льготных пенсий.

Отметим! Кабмин 11 ноября 2020 ввел политику "единого обращения" в вопросе назначения пенсий. Это означает, что теперь для открытия специального счета достаточно только написать дополнительное заявление в Фонде.

Более 8 тысяч из 10 тысяч предприятий, которые должны возместить льготные пенсии, имеют задолженность по возмещению. Из них более 2 500 являются экономически неактивными, то есть находятся в состоянии банкротства или не имеют активов для погашения задолженности.

Введение накопительной профессиональной пенсионной системы позволит формировать сбережения, которыми человек сможет воспользоваться при выходе на пенсию до достижения общего пенсионного возраста, при соблюдении условий относительно необходимой продолжительности занятости на определенных работах и ​​общего страхового стажа,

– говорится в документе.

Ранее Шмыгаль заявил, что накопительная пенсия в Украине может появиться с 1 января 2021 года.

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