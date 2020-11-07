В 2021 году вырастет минимальная зарплата и прожиточный минимум. Из-за этого ФЛП будут платить более высокие налоги. Какой размер будет в квитанциях?

Налоги, которые платят ФЛП зависят от размера зарплаты и прожиточного минимума. 24 канал подсчитал как изменится размер налогов в следующем году.

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Какие налоги будут платить ФЛП в 2021

Налоги для 1 группы ФЛП с 1 января

ЕСВ – 1 320 гривен (22% от минимальной зарплаты).

Единый налог – 227 гривен (10% от прожиточного минимума).

Налоги для 2 группы ФЛП с 1 января

ЕСВ – 1 320 гривен (22% от минимальной зарплаты).

Единый налог – 1 200 гривен (20% от минимальной зарплаты).

Налоги для 3 группы ФЛП с 1 января

ЕСВ – 1 320 гривен (22% от минимальной зарплаты)

​5% от дохода или 3% + НДС

С 1 июля 2021 года в бюджете-2021 предусмотрено повышение минимальной зарплаты до 6,5 тысяч и прожиточного минимума для трудоспособных лиц до 2 379 гривен. Соответственно и налоги для ФЛП в очередной раз возрастут.

Налоги для 1 группы ФЛП с 1 июля

ЕСВ – 1 430 гривен (22% от минимальной зарплаты).

Единый налог – 238 гривен (10% от прожиточного минимума).

Налоги для 2 группы ФЛП с 1 января

ЕСВ – 1 430 гривен (22% от минимальной зарплаты).

Единый налог – 1 300 гривен (20% от минимальной зарплаты).

Налоги для 3 группы ФЛП с 1 января

ЕСВ – 1 430 гривен (22% от минимальной зарплаты)

​5% от дохода или 3% + НДС

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В декабре 2021 года предусмотрели поднятие прожиточного минимума для трудоспособных лиц до 2 481 гривны. Из-за этого единый налог для 1 группы ФЛП вырастет до 248 гривен в месяц. Все остальные налоги останутся без изменений.