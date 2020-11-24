Налоговая система Украины в последние годы постепенно улучшалась, но теперь в нее планируют внести фундаментальные изменения. Речь идет о полном отказе от налога на прибыль предприятий.

В Украине улучшили сбор налога на прибыль с учетом международных аспектов. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда за 23 ноября.

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Что заявили в МВФ

Налоговая политика в Украине работает сразу по двум направлениям. С одной стороны, за эти годы провели значительную работу по постепенному совершенствованию налоговой системы; с другой – ставятся под сомнение основные принципы действующей,

– пояснили в МВФ.

По данным ведомства, в Украине звучат настойчивые призывы отменить налог на прибыль предприятий. Его предлагают заменить налогом на выведенный капитал (ПнВК). В то же время МВФ неоднократно выступал против такого изменения.

"Стремление ввести ПнВК не утихло, даже если речь идет о частичном внедрении компромисса. Однако с технической точки зрения это вряд ли устойчиво", – подчеркнул в Международном валютном фонде.

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Фонд отметил, что введение ПнВК или для мелких налогоплательщиков, или в нескольких регионах с небольшой налоговой базой связано с рядом рисков.

У компаний появятся стимулы разделиться, чтобы воспользоваться преимуществами системы, перераспределить прибыль благодаря трансфертном ценообразованию и перенаправить инвестиции, а не увеличивать их,

– заметили в МВФ.

Обратите внимание! Внедрение налога на выведенный капитал было одним из предвыборных обещаний Зеленского.