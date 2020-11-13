Нам не дали времени подготовить апелляцию, – Бигус отреагировал на победу Семочко в в суде
Суд удовлетворил иск одиозного экс-замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Также он обязал журналистов, которые рассказали о российском гражданстве и многочисленном имуществе семьи, опровергнуть эту информацию.
Редактор расследования "Наши деньги" Денис Бигус рассказал, что он очень впечатлен решением суда. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.
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Абсурдное решение Голосеевского суда
По его словам, Голосеевский суд города Киева не только не опроверг иск Семочко, а даже не разглядел фактаж материала. Он подтвердил, что история с имуществом и паспортами – подтверждена реестрами.
Нам даже не дали времени подготовить апелляцию, что гарантировано законом,
– заверил Бигус.
Он рассказал, что суд первой инстанции перед тем, как принять финальное решение, должен дождаться апелляционных сроков. А решение об опровержении появилось еще до того, как автор материала увидела полный текст постановления суда.
Кто такой Сергей Семочко?Сергей Семочко – это экс-глава Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ в период с 2015 по 2017 годы и экс-глава Главного управления СБУ в Киеве и области в 2017–2018 годах. А с июля 2018 года занимал должность первого заместителя председателя Службы внешней разведки.
Почему Семочко это сделал
По мнению журналиста, Семочко "отказался от своих родственников" для заголовков в новостных лентах, в частности таких, как "Суд признал невиновным...", "Суд требует опровергнуть...". По словам расследователя, такая практика довольно распространена.
Отправили ли апелляцию
Денис Бигус добавил, что апелляция уже есть.
Расследование в отношении Семочко: кратко
- В октябре 2018 года журналисты программы "Наши деньги" опубликовали сюжет о Сергее Семочко.
- Они установили, что первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины владеет состоянием, которое невозможно объяснить официальными доходами. При этом его ближайшие родственники получили гражданство России и ведут бизнес в оккупированном Крыму.
- В ответ Семочко дал интервью и записал видеообращение по расследованию программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", где обвинил журналистов во лжи.
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