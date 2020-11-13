Суд удовлетворил иск одиозного экс-замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Также он обязал журналистов, которые рассказали о российском гражданстве и многочисленном имуществе семьи, опровергнуть эту информацию.

Редактор расследования "Наши деньги" Денис Бигус рассказал, что он очень впечатлен решением суда. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

К теме Счета Bihus.Info заблокировали из-за расследования о Семочко: детали решения суда

Абсурдное решение Голосеевского суда

По его словам, Голосеевский суд города Киева не только не опроверг иск Семочко, а даже не разглядел фактаж материала. Он подтвердил, что история с имуществом и паспортами – подтверждена реестрами.

Нам даже не дали времени подготовить апелляцию, что гарантировано законом,

– заверил Бигус.

Он рассказал, что суд первой инстанции перед тем, как принять финальное решение, должен дождаться апелляционных сроков. А решение об опровержении появилось еще до того, как автор материала увидела полный текст постановления суда.

Кто такой Сергей Семочко? Сергей Семочко – это экс-глава Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ в период с 2015 по 2017 годы и экс-глава Главного управления СБУ в Киеве и области в 2017–2018 годах. А с июля 2018 года занимал должность первого заместителя председателя Службы внешней разведки.

Почему Семочко это сделал

По мнению журналиста, Семочко "отказался от своих родственников" для заголовков в новостных лентах, в частности таких, как "Суд признал невиновным...", "Суд требует опровергнуть...". По словам расследователя, такая практика довольно распространена.

Отправили ли апелляцию

Денис Бигус добавил, что апелляция уже есть.

Расследование в отношении Семочко: кратко