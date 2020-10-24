Экологи в Намибии поражены и растеряны из-за массовой гибели морских котиков (южноафриканских тюленей). На побережье Атлантического океана обнаружили тысячи мертвых новорожденных телят. Причину выяснить до сих пор не могут.

Беда в том, что они родились раньше, чем следовало. Об этом рассказали в издании Africa Times . Обычно морские котики рожают детенышей в середине ноября.

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До 1,5 миллиона морских котиков живут вдоль 1200 километров намибийского побережья Африки. Здесь же тюлени создают "сезонные ясли", куда беременные самки доставляют детенышей.

Иногда случаются преждевременные роды, но то, что произошло в 2020 году – это неожиданно и жутко . Тысячи и тысячи маленьких тюленей умерли, пляжи покрыты их телами и матерями, которые оплакивают потерю детенышей.

Эксперты не знают даже, как комментировать ситуацию. Причина ли в бактериальной или вирусной инфекции, или в отсутствии рыбы, потребляемой тюленями, или в токсинах в воде – неизвестно.

И денег на опыты, чтобы установить причину – нет. Экологи просят простых людей собрать деньги хотя бы на тесты на 30 умерших (подробнее – на сайте Ocean Conservation Namibia ).

В Намибии зафиксировали загадочную массовую гибель морских котиков: фото 18+ (изображения мертвых животных)

Триггерное предупреждение:

у побережья Намибии было найдено более 7000 мертвых тюленей. Защитникам природы еще предстоит определить причину их смерти. pic.twitter.com/8zvCXYSdrY - DW News (@dwnews) 23 октября 2020 г.