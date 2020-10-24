В Намибии шокированы массовой гибелью детей морских котиков – пляжи усеяны тысячами тел: фото
Экологи в Намибии поражены и растеряны из-за массовой гибели морских котиков (южноафриканских тюленей). На побережье Атлантического океана обнаружили тысячи мертвых новорожденных телят. Причину выяснить до сих пор не могут.
Беда в том, что они родились раньше, чем следовало. Об этом рассказали в издании Africa Times. Обычно морские котики рожают детенышей в середине ноября.
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До 1,5 миллиона морских котиков живут вдоль 1200 километров намибийского побережья Африки. Здесь же тюлени создают "сезонные ясли", куда беременные самки доставляют детенышей.
- Иногда случаются преждевременные роды, но то, что произошло в 2020 году – это неожиданно и жутко. Тысячи и тысячи маленьких тюленей умерли, пляжи покрыты их телами и матерями, которые оплакивают потерю детенышей.
Эксперты не знают даже, как комментировать ситуацию. Причина ли в бактериальной или вирусной инфекции, или в отсутствии рыбы, потребляемой тюленями, или в токсинах в воде – неизвестно.
И денег на опыты, чтобы установить причину – нет. Экологи просят простых людей собрать деньги хотя бы на тесты на 30 умерших (подробнее – на сайте Ocean Conservation Namibia).
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