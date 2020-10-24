Следователи полиции Киева сообщили о подозрении одному из напавших на ветерана АТО и экс-пленника боевиков Ивана Деева. Накануне мужчину и его жену избили.

Правоохранители нашли двух нападавших, одному из них уже объявили подозрение. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции. К теме Нападавшими на ветерана АТО Деева оказались представители донецкого криминалитета Фигурантам грозит до четырех лет лишения свободы, досудебное расследование продолжается. Что известно об избиении Деева На ветерана АТО напали 16 октября. Мужчина ехал со своей женой в авто. Впоследствии между ними и водителем и пассажиром другого авто возник конфликт.

В итоге Деева и его жену избили. Ветеран в результате нападения получил перелом гайморовой пазухи, а женщина – перелом фаланги пальца.

Очевидцы вызвали полицию, однако когда правоохранители прибыли на вызов, нападавшие скрылись.

К слову, вероятно, нападавшими являются представители донецкого криминалитета. По информации журналиста Юрия Бутусова, один из них – это "теневой миллионер" из Донецка Юрий Свиридов; другой – ранее судимый за мелкие уголовные дела Павел Степанченко, который родом из Черниговской области.