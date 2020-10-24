Нападавшему на ветерана АТО Деева сообщили о подозрении
Следователи полиции Киева сообщили о подозрении одному из напавших на ветерана АТО и экс-пленника боевиков Ивана Деева. Накануне мужчину и его жену избили.
Правоохранители нашли двух нападавших, одному из них уже объявили подозрение. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
К теме Нападавшими на ветерана АТО Деева оказались представители донецкого криминалитета
Фигурантам грозит до четырех лет лишения свободы, досудебное расследование продолжается.
Что известно об избиении Деева
- На ветерана АТО напали 16 октября. Мужчина ехал со своей женой в авто. Впоследствии между ними и водителем и пассажиром другого авто возник конфликт.
- В итоге Деева и его жену избили. Ветеран в результате нападения получил перелом гайморовой пазухи, а женщина – перелом фаланги пальца.
- Очевидцы вызвали полицию, однако когда правоохранители прибыли на вызов, нападавшие скрылись.
- К слову, вероятно, нападавшими являются представители донецкого криминалитета. По информации журналиста Юрия Бутусова, один из них – это "теневой миллионер" из Донецка Юрий Свиридов; другой – ранее судимый за мелкие уголовные дела Павел Степанченко, который родом из Черниговской области.