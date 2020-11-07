На Киевщине группа злоумышленников похитила частного предпринимателя и увезла в лес. Там 27-летнего мужчину пытали. Так они требовали у него надуманный долг в 2 миллиона долларов.

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О похищении жителя села Софиевская Борщаговка известила полицию его жена. По словам женщины, его неизвестные похитили утром возле дома, затолкали в автомобиль и повезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

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В рамках следственных действий правоохранители выяснили, что потерпевшего вывезли в лес. Там злоумышленники его привязали к дереву и пытали. А причиной таких их шагов стал якобы долг в 2 миллиона долларов. Также нападавшие сняли с электронного кошелька предпринимателя 20 тысяч иностранной валюты (какой именно – полиция не уточняет).

К счастью, мужчине удалось спастись. Благодаря неравнодушным людям, он вернулся домой.

Что известно о похитителях и какое наказание им грозит

По данным полиции, похитили предпринимателя четверо граждан Казахстана и двое жителей Киевщины. Известно, что двум из них 29 и 49 лет. Собственно последних спецназовцы задержали на территории Киевщины.

Во время обысков по местам их проживания полицейские обнаружили и изъяли:

большое количество оружия различной модификации,

боеприпасы,

кастеты,

ножи,

балаклавы,

рации,

парики,

перчатки,

мобильные телефоны,

банковские карты,

наркотики,

деньги,

автомобили, на которых передвигались злоумышленники.



Вещи, которые обнаружили правоохранители во время обыска у злоумышленников / Коллаж 24 канала

По факту похищения человека и разбойного нападения следователи открыли уголовные производства. Сейчас старшему из задержанных, который уже отбывал наказание за кражи и разбой, сообщили о подозрении. И суд уже избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Сейчас решают вопрос относительно сообщения о подозрении младшему подельнику. Еще четырем иностранцам заочно сообщили о подозрении и объявили в розыск. В то же время полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению других преступлений на Киевщине.

Если вину злоумышленников докажут, им грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

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