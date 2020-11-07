Нападающие с оружием похитили и пытали предпринимателя на Киевщине требовали 2 миллиона долларов
На Киевщине группа злоумышленников похитила частного предпринимателя и увезла в лес. Там 27-летнего мужчину пытали. Так они требовали у него надуманный долг в 2 миллиона долларов.
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О похищении жителя села Софиевская Борщаговка известила полицию его жена. По словам женщины, его неизвестные похитили утром возле дома, затолкали в автомобиль и повезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.
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В рамках следственных действий правоохранители выяснили, что потерпевшего вывезли в лес. Там злоумышленники его привязали к дереву и пытали. А причиной таких их шагов стал якобы долг в 2 миллиона долларов. Также нападавшие сняли с электронного кошелька предпринимателя 20 тысяч иностранной валюты (какой именно – полиция не уточняет).
К счастью, мужчине удалось спастись. Благодаря неравнодушным людям, он вернулся домой.
Что известно о похитителях и какое наказание им грозит
По данным полиции, похитили предпринимателя четверо граждан Казахстана и двое жителей Киевщины. Известно, что двум из них 29 и 49 лет. Собственно последних спецназовцы задержали на территории Киевщины.
Во время обысков по местам их проживания полицейские обнаружили и изъяли:
- большое количество оружия различной модификации,
- боеприпасы,
- кастеты,
- ножи,
- балаклавы,
- рации,
- парики,
- перчатки,
- мобильные телефоны,
- банковские карты,
- наркотики,
- деньги,
- автомобили, на которых передвигались злоумышленники.
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По факту похищения человека и разбойного нападения следователи открыли уголовные производства. Сейчас старшему из задержанных, который уже отбывал наказание за кражи и разбой, сообщили о подозрении. И суд уже избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.
Сейчас решают вопрос относительно сообщения о подозрении младшему подельнику. Еще четырем иностранцам заочно сообщили о подозрении и объявили в розыск. В то же время полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению других преступлений на Киевщине.
Если вину злоумышленников докажут, им грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
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