В полиции рассказали новые детали о мужчине, который с ножом напал на случайных прохожих в Кривом Роге 7 ноября. Как сообщили правоохранители, мужчина после первых нападений зашел в помещение школы и сам рассказал, что убил людей.

В субботу, 7 ноября, в 15:30 поступило сообщение о том, что неизвестный ножом убил двух прохожих мужчин. Об этом сообщила старший инспектор пресс-службы патрульной полиции Кривого Рога Алина Кравец, передает новостной сайт города.

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Уже через 10 минут поступило еще одно сообщение. Заявители рассказали полиции, что человек с окровавленным ножом зашел в помещение школы и заявил, что убил трех человек, потому что "так приказал бог".

Тогда для поисков злоумышленника задействовали все свободные экипажи патрульной полиции, работников группы ТОР и работников райотдела милиции. Во время поисков нападающего правоохранители на разных улицах выявляли пострадавших и оказывали им помощь.

Похожего по ориентировке человека, который впоследствии и оказался нападающим, задержали в 16:15 – через 45 минут после первого сообщения о нападениях.

Он утверждал, что имел за цель убить 15 человек, потому что "так ему сказал Бог". Ситуация в городе была очень напряженная, люди были напуганы. Во время задержания мужчина был в неадекватном состоянии,

– рассказала Алина Кравец.

Также о визите нападающего в местную школу сообщил и инспектор патрульной полиции Виталий Савченко. По его словам, мужчина сам приказал заявительнице вызвать полицию, потому что он убивает людей.

"Во время задержания мужчина вел себя неадекватно – он оказывал сопротивление работникам полиции. Поэтому патрульным пришлось применить физическую силу и надеть на него кандалы", – сообщил Виталий Савченко.