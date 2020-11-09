Криворожский мясник зашел в школу и сам приказал вызвать полицию: новые детали нападения
В полиции рассказали новые детали о мужчине, который с ножом напал на случайных прохожих в Кривом Роге 7 ноября. Как сообщили правоохранители, мужчина после первых нападений зашел в помещение школы и сам рассказал, что убил людей.
В субботу, 7 ноября, в 15:30 поступило сообщение о том, что неизвестный ножом убил двух прохожих мужчин. Об этом сообщила старший инспектор пресс-службы патрульной полиции Кривого Рога Алина Кравец, передает новостной сайт города.
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Уже через 10 минут поступило еще одно сообщение. Заявители рассказали полиции, что человек с окровавленным ножом зашел в помещение школы и заявил, что убил трех человек, потому что "так приказал бог".
Тогда для поисков злоумышленника задействовали все свободные экипажи патрульной полиции, работников группы ТОР и работников райотдела милиции. Во время поисков нападающего правоохранители на разных улицах выявляли пострадавших и оказывали им помощь.
Похожего по ориентировке человека, который впоследствии и оказался нападающим, задержали в 16:15 – через 45 минут после первого сообщения о нападениях.
Он утверждал, что имел за цель убить 15 человек, потому что "так ему сказал Бог". Ситуация в городе была очень напряженная, люди были напуганы. Во время задержания мужчина был в неадекватном состоянии,
– рассказала Алина Кравец.
Также о визите нападающего в местную школу сообщил и инспектор патрульной полиции Виталий Савченко. По его словам, мужчина сам приказал заявительнице вызвать полицию, потому что он убивает людей.
"Во время задержания мужчина вел себя неадекватно – он оказывал сопротивление работникам полиции. Поэтому патрульным пришлось применить физическую силу и надеть на него кандалы", – сообщил Виталий Савченко.
Что известно о криворожском мяснике?Это 29-летний местный житель Тарас Усенко. После задержания он заявил, что пришел из ада, а убивал людей для того, чтобы показать всем, что они живут в аду.
Соседи рассказали, что мужчина жил один. Он недавно ездил на заработки в Чехию, после чего очень сильно изменился и стал странно себя вести.
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