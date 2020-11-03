Подозреваемый в теракте в Вене Куйтим Фейзулай, которого застрелила полиция, досрочно вышел на свободу по делу о терроризме. Его арестовали за попытки выехать в Сирию для участия в боевых действиях.

Злоумышленника в конце апреля 2019 года приговорили к 22 месяцам заключения. Мужчина хотел уехать в Сирию и присоединиться к террористической группе ИГИЛ. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

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Что известно про Куйтима Фейзулая

Фейзулая досрочно выпустили из тюрьмы в начале декабря 2019 года. Все потому, что он подпадал под привилегии австрийского закона о суде по делам несовершеннолетних.

Перед началом теракта злоумышленник присягнул на верность новому руководителю террористической милиции ИС Абу Ибрагиму аль-Хашими аль-Курайши.

Террорист выложил в сеть фотографию себя с мачете, пистолетом и автоматом Калашникова. СМИ предполагают, что именно эту винтовку он использовал во время атаки в Вене.

Кроме того, Фейзулай в тексте под фотографией выразил соболезнования террористической милиции. Инстаграм уже заблокировал страницу террориста.

Подозреваемый в террористическом нападении в центре Вены / Фото Kronen Zeitung

Обратите внимание! Правоохранители задержали другого подозреваемого в городе Линц на севере Австрии. Полицейские застали злоумышленника врасплох, сопротивления он не оказывал. Сейчас его личность устанавливается.

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