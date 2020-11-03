Нападающий в Вене досрочно вышел на свободу по делу о терроризме – СМИ
Подозреваемый в теракте в Вене Куйтим Фейзулай, которого застрелила полиция, досрочно вышел на свободу по делу о терроризме. Его арестовали за попытки выехать в Сирию для участия в боевых действиях.
Злоумышленника в конце апреля 2019 года приговорили к 22 месяцам заключения. Мужчина хотел уехать в Сирию и присоединиться к террористической группе ИГИЛ. Об этом сообщает Kronen Zeitung.
Важно Школы закрыты, люди сидят дома, – посол Украины в Австрии рассказал о ситуации в Вене
Что известно про Куйтима Фейзулая
Фейзулая досрочно выпустили из тюрьмы в начале декабря 2019 года. Все потому, что он подпадал под привилегии австрийского закона о суде по делам несовершеннолетних.
Перед началом теракта злоумышленник присягнул на верность новому руководителю террористической милиции ИС Абу Ибрагиму аль-Хашими аль-Курайши.
Террорист выложил в сеть фотографию себя с мачете, пистолетом и автоматом Калашникова. СМИ предполагают, что именно эту винтовку он использовал во время атаки в Вене.
Кроме того, Фейзулай в тексте под фотографией выразил соболезнования террористической милиции. Инстаграм уже заблокировал страницу террориста.
Подозреваемый в террористическом нападении в центре Вены / Фото Kronen Zeitung
Что случилось в Вене 2 ноября
- Около 20:00 по местному времени вооруженные преступники открыли беспорядочный огонь по людям, сидевшим за столиками в ресторанах в центре Вены. Кроме того, стреляли в прохожих.
- Вследствие террористической атаки погибли 4 человека, еще 18 сейчас находятся в больнице.
- По словам полицейских, террористы стреляли из 6 различных мест.
- Из-за нападения на улицы столицы вышли военные.
- Джихадисты заявили, что причастны к террористической атаке.
Поделиться новостью