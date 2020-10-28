В Министерстве охраны окружающей среды Египта сообщили о создании рабочей группы, которая будет заниматься расследованием нападения акулы на украинских туристов. Она должна собирать сообщения очевидцев и изучить обстоятельства инцидента.

Рабочая группа из-за нападения акулы на украинских туристов: что известно

Группу экспертов назначила сама министер охраны окружающей среды Египта Ясмин Фуад. Она поручила специалистам работать в соответствии с мировыми протоколами по расследованию нападений акул. Об этом сообщила пресс-служба египетского Министерства охраны окружающей среды .

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Также ведомство приняло решение о приостановлении любой деятельности людей в районе нападения в соответствии с международной практикой в ​​случаях нападения акул на людей.

Рабочая группа по расследованию инцидента все еще выполняет свои рабочие задачи, чтобы точно определить причины поведения акулы и обстоятельства, которые привели к этому. Министерство охраны окружающей среды выражает сожаление по поводу травм, которые получили раненные, и желает им скорейшего выздоровления,

– отметили в египетском министерстве.

Что уже удалось выяснить египетским специалистам

Напала на людей океаническая акула с белым плавником размером в примерно два метра.

В результате пострадали туристы из Украины (мать и сын), а также гид, сопровождавший туристическую группу в составе шести человек.

Видео, снятое водолазом в районе инцидента, показало, что акула проявляла враждебность по отношению к людям. А это ненормальным поведением для животного.

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