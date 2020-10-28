Нападение акулы на украинцев в Египте: власти страны сообщили о создании рабочей группы
В Министерстве охраны окружающей среды Египта сообщили о создании рабочей группы, которая будет заниматься расследованием нападения акулы на украинских туристов. Она должна собирать сообщения очевидцев и изучить обстоятельства инцидента.
Рабочая группа из-за нападения акулы на украинских туристов: что известно
Группу экспертов назначила сама министер охраны окружающей среды Египта Ясмин Фуад. Она поручила специалистам работать в соответствии с мировыми протоколами по расследованию нападений акул. Об этом сообщила пресс-служба египетского Министерства охраны окружающей среды.
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Также ведомство приняло решение о приостановлении любой деятельности людей в районе нападения в соответствии с международной практикой в случаях нападения акул на людей.
Рабочая группа по расследованию инцидента все еще выполняет свои рабочие задачи, чтобы точно определить причины поведения акулы и обстоятельства, которые привели к этому. Министерство охраны окружающей среды выражает сожаление по поводу травм, которые получили раненные, и желает им скорейшего выздоровления,
– отметили в египетском министерстве.
Что уже удалось выяснить египетским специалистам
- Напала на людей океаническая акула с белым плавником размером в примерно два метра.
- В результате пострадали туристы из Украины (мать и сын), а также гид, сопровождавший туристическую группу в составе шести человек.
- Видео, снятое водолазом в районе инцидента, показало, что акула проявляла враждебность по отношению к людям. А это ненормальным поведением для животного.
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Коротко о нападении акулы на украинцев в Египте
- 25 октября Госагентство развития туризма сообщило, что в Египте от нападения акулы серьезно пострадала семья из Украины.
- Это произошло во время снорклинга (плавание под водой с маской и трубкой) на территории заповедника "Рас Мохаммед", где остановка экскурсионных яхт запрещена.
- В результаты мать и сын попали в больницу. Женщина получила глубокие раны от укусов, а ребенку пришлось ампутировать часть руки ниже локтя. 27 октября 12-летнему мальчику сделали еще одну операцию.
- Была информация, что украинцев лечат за счет Египта, а посольство Украины находится в контакте с родными пострадавших.
- Туроператор в свою очередь сообщил, что туристы, предварительно, купили у третьих лиц (не у туроператора или его партнера) услугу погружение с аквалангом с экскурсионных яхт.