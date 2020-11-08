Прокуратура Кривого Рога сообщила о подозрении Тарасу Усенко, который 7 ноября убил 2 человек и ранил ножом еще 8. Его подозревают в умышленном убийстве, а также в покушении на умышленное убийство.

За такие преступления подозреваемому грозит лишение свободы на 10 – 15 лет или пожизненное заключение. О сообщении подозрения нападавшему рассказал Офис генерального прокурора Украины.

Стоит знать Резня в Кривом Роге 7 ноября: все, что известно, фото, видео

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей,

– сообщили в прокуратуре.

Тем временем прокуратура Днепропетровской области рассказала, что сейчас нападавший задержан. Досудебное расследование о нападениях на 10 человек 7 ноября продолжается.

Подробнее о нападении в Кривом Роге: