Прокуратура сообщила о подозрении криворожскому убийце: что грозит мужчине
Прокуратура Кривого Рога сообщила о подозрении Тарасу Усенко, который 7 ноября убил 2 человек и ранил ножом еще 8. Его подозревают в умышленном убийстве, а также в покушении на умышленное убийство.
За такие преступления подозреваемому грозит лишение свободы на 10 – 15 лет или пожизненное заключение. О сообщении подозрения нападавшему рассказал Офис генерального прокурора Украины.
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Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей,
– сообщили в прокуратуре.
Тем временем прокуратура Днепропетровской области рассказала, что сейчас нападавший задержан. Досудебное расследование о нападениях на 10 человек 7 ноября продолжается.
Подробнее о нападении в Кривом Роге:
- 29-летний Тарас Усенко 7 ноября взял нож и начал нападать на людей на улицах города. Он убил двух прохожих, а еще 8 ранил.
- Когда нападавшего задержала полиция, тот представился "Осирисом" и заявил, что хотел показать людям, что "все они живут в аду".
- Погибли в результате нападения двое мужчин – 60-летний отец и его 30-летний сын.
- При этом среди пострадавших есть одна пожилая женщина – 83-летняя местная жительница. Также среди пострадавших с резаной раной попал в больницу 9-летний мальчик.
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