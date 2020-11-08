Мужчину, которого задержала полиция в Кривом Роге с окровавленным ножом и подозреваемого в двойном убийстве, зовут Тарас Усенко. Он утверждает, что на преступление его толкнули "голоса". Правоохранители будут изучать, не были ли эти "голоса" на самом деле подстрекательством со стороны других людей.

"Искренние соболезнования семье Косицких, которая сегодня потеряла двух своих мужчин – отца и сына", – написал в фейсбуке заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко . Чиновник раскрыл некоторые детали жуткого преступления, совершенного в Кривом Роге 7 ноября.

Здесь больше о событии Неизвестный с ножом напал на людей в Кривом Роге: 2 погибших, 8 раненых – фото

Напавшего Геращенко назвал "скорее всего психически ненормальным человеком" . По словам заместителя министра:

Полицейские оперативно прибыли по вызову, поступившему на 102 о мужчине, который с ножом напал на людей на улице в Кривом Роге.

Нападавшего задержали "с окровавленным ножом в тот момент, когда он пытался зарезать женщину с маленьким ребенком".

Подозреваемый – 29 летний житель Кривого Рога Тарас Усенко.

Геращенко сообщил о подозреваемом также следующее:

Мужчина недавно ездил на заработки в Чехию, а вернулся оттуда, по словам родных, другим человеком. Тогда и стал говорить о голосах и демонах, но при этом не вел себя агрессивно.

В доме задержанного " на стенах обнаружили странные мистические символы и концентрические рисунки". Этим изображением оценку давать будут эксперты в психиатрии.

Правоохранители будут среди прочего изучать, "не была ли эта трагедия вдохновлена кем-то другим, не было ли здесь факта внушения, подстрекательства".

К теме События в Кривом Роге являются проявлением абсолютного терроризма, – президент Зеленский

Коротко о трагедии в Кривом Роге